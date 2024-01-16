В РФ серийного убийцу посмертно наградили медалью "За отвагу"

Серийный убийца РФ. Фото: коллаж УНИАН / Скриншоты

В России серийного убийцу , воевавшего в Чечне и Украине, посмертно наградили медалью "За отвагу".

Об этом сообщает общественное движение " Удмуртия против коррупции".

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Подтверждающие это видео опубликовал глава Увинского района Владимир Головин опубликовал в Сети видео под названием "Ангельский бессмертный полк специальной военной операции".

Пользователи на ролике заметили фотографию Максима Мышкина, которого в 2009 году приговорили к 24 годам 11 месяцам колонии строгого режима за двойное убийство, покушение на третье убийство и грабеж.

"Во время суда Мышкину было 26-лет, в СМИ его называли "душителем бабушек". Мужчина проникал в дома своих жертв, душил их подушкой, а затем выносил деньги, ценные вещи и продукты. Его третьей жертве удалось выжить и заявить на него в полицию", — указано в сообщении.

Указано, что удалось обнаружить также могилу оккупанта на Хохряковском кладбище Ижевска. Он погиб 22 февраля в прошлом году.

Добавим, что российское руководство регулярно выдает оккупантам наркотические и психотропные вещества. Таким образом, захватчиков "мотивируют" к "мясным" штурмам.

Кроме того, сотрудники Главного управления разведки Украины перехватили разговор россиянина. Вражеский солдат жалуется на непонятную ситуацию в войсках России и указал, что существует массовое дезертирство в батальонах.