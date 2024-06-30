У Раді можуть підвищити штрафи

Відвідувачі і музиканти в кафе. Фото ілюстративне: mklegalservice.com/

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким передбачається підвищення штрафів за прослуховування російської музики. Штрафи хочуть підвищити від 70 до 5100 — 25 500 гривень.

Відповідний законопроєкт було зареєстровано на сайті Верховної Ради України.

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Штраф за прослуховування російської музики

Група народних депутатів запропонувала законопроєкт, яким передбачається внесення змін до статті 155 Кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства установами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

"Публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація та публічне сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено — тягне за собою накладення штрафу", — мовиться в документі.

Якщо особа вчинила порушення, то на неї буде накладено штраф:

від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — тобто від 5 100 до 8 500 гривень;

якщо це дії, вчинені особою, яку протягом року вже піддавали адміністративному стягненню за такі ж порушення, то штраф становить від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 25 500 тисяч).

Також варто звернути увагу, що наразі стаття 155 передбачає штраф від 17 до 170 гривень.

Ініціатори правок уточнили, що музичний продукт Росії може впливати на сепаратистські настрої населення наступним чином:

створюючи ілюзію привабливості російської ідентичності;

наявності спільних інтересів, відмінних від інтересів решти населення України;

породжуючи ціннісні суперечності.

Основною метою змін назвали необхідність забезпечити дієві заходи впливу на ті сфери, які не дотримуються встановлених обмежень щодо підтримки національного музичного продукту. Також автори проєкту прагнуть обмежити публічне використання музики держави-агресора.

Нагадаємо, в Одесі навпаки стався скандал через українську мову: хлопець проводив етер у соцмережі українською мовою — жінка, яка проходила повз, почала прискіпатись та проявляти своє негативне ставлення до державної мови.

Також в Одесі на бізнес-івенті, який проводився російською, виник конфлікт через мовне питання: відвідувачі попросили спікера надати інформацію українською, але їхня вимога викликала обурення.