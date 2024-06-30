В Раде могут повысить штрафы

Посетители и музыканты в кафе. Фото иллюстративное: mklegalservice.com/

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предполагается повышение штрафов за прослушивание российской музыки. Штрафы хотят повысить от 70 до 5100 — 25 500 гривен.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

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Группа народных депутатов предложила законопроект, которым предусматривается внесение изменений в статью 155 Кодекса Украины об усилении ответственности за нарушение законодательства учреждениями торговли, общественного питания и сферы услуг в сфере ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора.

"Публичное исполнение, публичный показ, публичная демонстрация и публичное оповещение в заведениях торговли, общественного питания, сферы услуг музыкальных фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов, их элементов, других произведений, распространение которых запрещено — влечет наложение штрафа", — говорится в документе .

Если лицо совершило нарушение, то на него будет наложен штраф:

от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — то есть от 5 100 до 8 500 гривен;

если это действия, совершенные лицом, которое в течение года уже подвергалось административному взысканию за такие же нарушения, то штраф составляет от 1000 до 1500 тысяч рублей (от 17 000 до 25 500 тысяч).

Также следует обратить внимание, что в настоящее время статья 155 предусматривает штраф от 17 до 170 гривен.

Инициаторы поправок уточнили, что музыкальный продукт России может влиять на сепаратистские настроения населения следующим образом:

создавая иллюзию привлекательности русской идентичности;

наличия общих интересов, отличных от интересов остального населения Украины;

порождая ценностные противоречия.

Основной целью изменений назвали необходимость обеспечить действенные меры воздействия на те сферы, которые не соблюдают установленные ограничения поддержки национального музыкального продукта. Также авторы проекта стремятся ограничить публичное использование музыки государства-агрессора.

Напомним, в Одессе наоборот произошел скандал из-за украинского языка: парень проводил эфир в соцсети на украинском языке — проходившая мимо женщина начала придираться и проявлять свое негативное отношение к государственному языку.

Также в Одессе на проводимом на российском бизнес-ивенте возник конфликт из-за языкового вопроса: посетители попросили спикера предоставить информацию на украинском, но их требование вызвало возмущение.