Помічники депутатів будуть отримувати 132 тисячі - в Раді з'явився законопроєкт

Народні депутати. Фото: пресслужба Ради

Народні депутати Верховної Ради України планують підняти заробітні плати своїм помічникам. До парламенту внесли законопроєкт про встановлення щомісячної грошової винагороди на рівні понад 132 тис. гривень.

Відповідний законопроєкт розмістили на сайті Ради.

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Законопроєктом пропонують збільшення заробітної плати помічників-консультантів нардепів з 88,4 тис. гривень до 132,6 тис. гривень. Відповідну пропозицію до парламенту внесла голова комітету з питань соцполітики Галина Третьякова.

Нещодавно стало відомо, що середня зарплата чиновників за чотири місяці 2024 року зросла на 32%, перевищивши позначку в 50 тис. гривень.

Скриншот проєкту постанови

Зазначимо, що станом на 28 червня проєкт закону надано для ознайомлення комітету, його опрацьовують.

У пояснювальній записці Третьякова зазначила, що кожен депутат має право завести 31 помічника, з якими оформляється трудовий договір на співпрацю.

Водночас вона вважає, що через нинішній рівень зарплати "порушується стійкість системи супроводу законотворчості" й ускладнює "забезпечення депутатами винагороди" своїм помічникам. Вона додала, що ініціатива не позначиться на бюджеті країни та фінансуванні Верховної Ради на 2024 рік.

Раніше у НАДС повідомили про зростання конкурентоспроможності заробітних плат у державному секторі.

А через значний дефіцит кадрів в Україні вже цього року може зрости середня зарплата до 23 тис. гривень.