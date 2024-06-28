Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Раде предлагают поднять зарплату помощникам депутатов arrow

В Раде предлагают поднять зарплату помощникам депутатов

28 июня 2024 15:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Помощники депутатов будут получать 132 тысячи – в Раде появился законопроект
Народные депутаты. Фото: прессслужба Рады
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народные депутаты Верховной Рады планируют поднять заработные платы своим помощникам. В парламент внесли законопроект об установлении ежемесячного денежного вознаграждения на уровне более 132 тыс. гривен.

Соответствующий законопроект разместили на сайте Рады.

Читайте также:

Повышение зарплаты помощникам депутатов

Законопроектом предлагают увеличение заработной платы помощников-консультантов нардепов с 88,4 тыс. гривен до 132,6 тыс. гривен. Соответствующее предложение в парламент внесла глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

Недавно стало известно, что средняя зарплата чиновников за четыре месяца 2024 выросла на 32%, превысив отметку в 50 тыс. гривен.

null
Скриншот проекта постановления

Отметим, что по состоянию на 28 июня проект закона предоставлен для ознакомления комитета, его прорабатывают.

В пояснительной записке Третьякова отметила, что каждый депутат имеет право завести 31 помощника, с которым оформляется трудовой договор на сотрудничество.

В то же время она считает, что из-за нынешнего уровня зарплаты "нарушается устойчивость системы сопровождения законотворчества" и усложняет "обеспечение депутатами вознаграждения" своим помощникам. Она добавила, что инициатива не отразится на бюджете страны и финансировании Верховной Рады на 2024 год.

Ранее в НАГС сообщили о росте конкурентоспособности заработных плат в государственном секторе.

А из-за значительного дефицита кадров в Украине уже в этом году может вырасти средняя зарплата до 23 тыс. гривен.

Верховная Рада
зарплаты
законопроект
народные депутаты
оплата
парламент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы