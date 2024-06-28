Помощники депутатов будут получать 132 тысячи – в Раде появился законопроект

Народные депутаты. Фото: прессслужба Рады

Народные депутаты Верховной Рады планируют поднять заработные платы своим помощникам. В парламент внесли законопроект об установлении ежемесячного денежного вознаграждения на уровне более 132 тыс. гривен.

Соответствующий законопроект разместили на сайте Рады.

Читайте также:

Повышение зарплаты помощникам депутатов

Законопроектом предлагают увеличение заработной платы помощников-консультантов нардепов с 88,4 тыс. гривен до 132,6 тыс. гривен. Соответствующее предложение в парламент внесла глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

Недавно стало известно, что средняя зарплата чиновников за четыре месяца 2024 выросла на 32%, превысив отметку в 50 тыс. гривен.

Скриншот проекта постановления

Отметим, что по состоянию на 28 июня проект закона предоставлен для ознакомления комитета, его прорабатывают.

В пояснительной записке Третьякова отметила, что каждый депутат имеет право завести 31 помощника, с которым оформляется трудовой договор на сотрудничество.

В то же время она считает, что из-за нынешнего уровня зарплаты "нарушается устойчивость системы сопровождения законотворчества" и усложняет "обеспечение депутатами вознаграждения" своим помощникам. Она добавила, что инициатива не отразится на бюджете страны и финансировании Верховной Рады на 2024 год.

Ранее в НАГС сообщили о росте конкурентоспособности заработных плат в государственном секторе.

А из-за значительного дефицита кадров в Украине уже в этом году может вырасти средняя зарплата до 23 тыс. гривен.