У Раді продовжився розгляд законопроєкту про мобілізацію, — нардеп

Верховна Рада України. Фото: rada.gov

У Верховній Раді України в четвер, 11 квітня, розпочалося засідання. Народні депутати продовжують розгляд законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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"Рада починає роботу і продовження закону про мобілізацію", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Железняка

Як відомо, що на розгляд відхилених Комітетом правок до законопроєкту вчора пішло 11 годин — всі 4291 пройшли.

Парламент розглядав його до ночі, а до кінця залишилися лише 30 народних обранців.

Скриншот допису Железняка

Вже сьогодні на законопроєкт чекає остаточне голосування — за 31 правку, які Комітет врахував, а потім за цей законопроєкт в цілому.

Відомо, що до парламенту народні депутати запросили військове керівництво: Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, керівника Генштабу Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів.

Крім того, парламент ухвалив за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосували 281 народний обранець.