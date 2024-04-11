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В Раде продолжилось рассмотрение законопроекта о мобилизации, — нардеп

11 апреля 2024 10:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Раде продолжилось рассмотрение законопроекта о мобилизации, — нардеп
Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание. Народные депутаты продолжают рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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"Совет начинает работу и продление закона о мобилизации",— говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Железняка

Как известно, что на рассмотрение отклоненных Комитетом правок к законопроекту вчера ушло 11 часов — все 4291 прошли.

Парламент рассматривал его до ночи, а до конца осталось всего 30 народных избранников.

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Скриншот сообщения Железняка

Уже сегодня законопроект ждет окончательное голосование — за 31 правку, которые Комитет учел, а затем за этот законопроект в целом.

Известно, что в парламент народные депутаты пригласили военное руководство: Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, руководителя Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами Юрия Содоля.

Напомним, народный депутат Юрий Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов.

Кроме того, парламент принял за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.

Верховная Рада
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мобилизация
законопроект
народные депутаты

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