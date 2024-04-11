В Раде продолжилось рассмотрение законопроекта о мобилизации, — нардеп
В Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание. Народные депутаты продолжают рассмотрение законопроекта о мобилизации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект о мобилизации
"Совет начинает работу и продление закона о мобилизации",— говорится в сообщении.
Как известно, что на рассмотрение отклоненных Комитетом правок к законопроекту вчера ушло 11 часов — все 4291 прошли.
Парламент рассматривал его до ночи, а до конца осталось всего 30 народных избранников.
Уже сегодня законопроект ждет окончательное голосование — за 31 правку, которые Комитет учел, а затем за этот законопроект в целом.
Известно, что в парламент народные депутаты пригласили военное руководство: Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, руководителя Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами Юрия Содоля.
Напомним, народный депутат Юрий Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов.
Кроме того, парламент принял за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.
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