В Раде продолжилось рассмотрение законопроекта о мобилизации, — нардеп

Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov

В Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание. Народные депутаты продолжают рассмотрение законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Законопроект о мобилизации

"Совет начинает работу и продление закона о мобилизации",— говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Железняка

Как известно, что на рассмотрение отклоненных Комитетом правок к законопроекту вчера ушло 11 часов — все 4291 прошли.

Парламент рассматривал его до ночи, а до конца осталось всего 30 народных избранников.

Скриншот сообщения Железняка

Уже сегодня законопроект ждет окончательное голосование — за 31 правку, которые Комитет учел, а затем за этот законопроект в целом.

Известно, что в парламент народные депутаты пригласили военное руководство: Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, руководителя Генштаба Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами Юрия Содоля.

Напомним, народный депутат Юрий Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов.

Кроме того, парламент принял за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.