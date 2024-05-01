У прифронтовому селі на Донеччині призупинив роботу хлібозавод — робітники страйкують

Страйк працівників. Фото: Донбас Оперативний

У прифронтовій Дружківці на Донеччині у середу, 1 травня, призупинив свою роботу хлібозавод, який забезпечує хлібом північну частину області. Працівники заводу розпочали страйк.

Про це повідомляє місцевий паблік у Telegram Донбас Оперативний.

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"Сьогодні зранку у Дружківці зупинився хлібозавод, який забезпечує хлібом північну частину Донеччини. До працівників нічної зміни, які саме закінчили роботу, приєдналися інші та почався страйк", — йдеться у повідомленні про закриття роботи хлібозаводу.

Зазначається, що працівникам підприємства, кількість яких налічує 200 осіб, не виплачують заробітну платню ще з листопада 2023-го. Керівництво хлібозаводу обіцяє виплатити гроші лише за лютий, загалом у його планах стабілізувати ситуацію у найближчі 1,5-2 місяці.

Мітингувальники своєю чергою не згодні з цим та вимагають повністю закрити заборгованість.

Страйк працівників. Фото: Донбас Оперативний

Страйк працівників. Фото: Донбас Оперативний

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють обстрілювати Донеччину. Так, 23 квітня ворог атакував Костянтинівку. Внаслідок обстрілу отримали поранення п’ятеро людей, автомобіль з якими опинився в епіцентрі вибуху.

Перед цим, 22 квітня, удари російської армії забрали життя двох мирних жителів Донецької області. Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.