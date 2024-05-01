В прифронтовом селе на Донетчине приостановил работу хлебозавод — рабочие бастуют

Забастовка работников. Фото: Донбасс Оперативный

В прифронтовой Дружковке Донетчины в среду, 1 мая, приостановил свою работу хлебозавод, обеспечивающий хлебом северную часть области. Работники завода начали забастовку.

Об этом сообщает местный паблик в Telegram Донбасс Оперативный.

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Приостановка работы хлебозавода в Дружковке

"Сегодня утром в Дружковке остановился хлебозавод, обеспечивающий хлебом северную часть Донбасса. К работникам ночной смены, которые именно закончили работу, присоединились другие и началась забастовка", — говорится в сообщении о закрытии работы хлебозавода.

Отмечается, что работникам предприятия, количество которых насчитывает 200 человек, не выплачивают заработную плату еще с ноября 2023 года. Руководство хлебозавода обещает выплатить деньги только за февраль, в целом в его планах стабилизировать ситуацию в ближайшие 1,5-2 месяца.

Митингующие в свою очередь не согласны с этим и требуют полностью закрыть задолженность.

Забастовка работников. Фото: Донбасс Оперативный

Забастовка работников. Фото: Донбасс Оперативный

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстреливать Донетчину. Так, 23 апреля враг атаковал Константиновку. В результате обстрела получили ранения пять человек, автомобиль с которыми оказался в эпицентре взрыва.

Перед этим, 22 апреля, удары российской армии узабрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрела.