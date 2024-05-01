Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В прифронтовом селе на Донетчине приостановил работу хлебозавод — рабочие бастуют arrow

В прифронтовом селе на Донетчине приостановил работу хлебозавод — рабочие бастуют

1 мая 2024 10:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В прифронтовом селе на Донетчине приостановил работу хлебозавод — рабочие бастуют
Забастовка работников. Фото: Донбасс Оперативный
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В прифронтовой Дружковке Донетчины в среду, 1 мая, приостановил свою работу хлебозавод, обеспечивающий хлебом северную часть области. Работники завода начали забастовку.

Об этом сообщает местный паблик в Telegram Донбасс Оперативный.

Читайте также:

Приостановка работы хлебозавода в Дружковке

"Сегодня утром в Дружковке остановился хлебозавод, обеспечивающий хлебом северную часть Донбасса. К работникам ночной смены, которые именно закончили работу, присоединились другие и началась забастовка", — говорится в сообщении о закрытии работы хлебозавода.

Отмечается, что работникам предприятия, количество которых насчитывает 200 человек, не выплачивают заработную плату еще с ноября 2023 года. Руководство хлебозавода обещает выплатить деньги только за февраль, в целом в его планах стабилизировать ситуацию в ближайшие 1,5-2 месяца.

Митингующие в свою очередь не согласны с этим и требуют полностью закрыть задолженность.

Забастовка рабочих хлебозавода в Дружковке
Забастовка работников. Фото: Донбасс Оперативный
Работа хлебозавода в Дружковке
Забастовка работников. Фото: Донбасс Оперативный

 

Напомним, российские оккупанты не прекращают обстреливать Донетчину. Так, 23 апреля враг атаковал Константиновку. В результате обстрела получили ранения пять человек, автомобиль с которыми оказался в эпицентре взрыва.

Перед этим, 22 апреля, удары российской армии узабрали жизни двух мирных жителей Донецкой области. Еще один человек получил ранения в результате обстрела.

митинг
зарплаты
война
украинцы
еда
Донецкая область
война в Украине
хлеб
производство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри