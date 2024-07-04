Чеський доброволець, який воював за Україну, обвинувачується в мародерстві

Обвинувачений в суді. Фото: České Noviny

У Празькому міському суді Чехії розглядається справа про незаконну участь 27-річного Філіпа Сімана у війні Росії проти України на боці ЗСУ. Його також обвинувачують у привласненні коштовностей під час бойових дій в Україні.

Про це повідомило видання České Noviny у середу, 3 липня.

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Згідно з інформацією від чеської прокуратури, Сіман, не отримавши офіційного дозволу від президента Чехії на вступ до іноземної армії, у 2022 році перебував на службі у добровольчому батальйоні ЗСУ "Карпатська Січ".

У Київській області, де тривали бої ЗСУ з окупантами, його група проводила патрулювання в Ірпені та Бучі. За даними слідства, Сіман неодноразово привласнював речі, що належали загиблим військовим і мирним жителям. Сіман був затриманий українськими військовими у квітні 2022 року і потім повернувся до Чехії.

У суді Сіман пояснив, що вирушив на передову проти російських військ через своє українське коріння. Він вважав, що має право на участь у конфлікті, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу про гарантії непокарання за такі дії, яку він зробив у березні 2022 року.

За даними прокуратури, він вчинив крадіжки таких предметів, як берети спецпризначенців, ювелірні вироби, гроші, сонцезахисні окуляри, зброю, інвестиційні злитки з дорогоцінних металів і дихальну маску з літака Ан-225 "Мрія". Також він знімав свої мародерські дії на телефон. Сіман був затриманий українськими військовими у квітні 2022 року. Після звільнення він повернувся до Чехії, залишивши собі зазначені предмети.

Прокурор стверджує, що він вчинив злочин, пов'язаний зі службою у закордонних військових силах і мародерством у зоні конфлікту, що може призвести до його ув'язнення на 20 років.

Сіман заперечив, що працював як контрактник, хоча раніше він сам заявляв про це в інтерв'ю для видання Seznam Zprávy. Під час опитування суддею щодо причин своєї брехні, чоловік пояснив, що після повернення з України його психологічний стан був нестабільним.

Сіман відкидає обвинувачення, що йому пред'явлені, стверджуючи, що діяв у інтересах своєї родини, забезпечуючи її потреби. Він додав, що не знав про незаконність власних дій.

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