Воевавший за Украину чешский доброволец обвиняется в мародерстве

Обвиняемый в суде. Фото: České Noviny

В Пражском городском суде Чехии рассматривается дело о незаконном участии 27-летнего Филиппа Симана в войне России против Украины на стороне ВСУ. Он также обвиняется в присвоении драгоценностей во время боевых действий в Украине.

Об этом сообщило издание České Noviny в среду, 3 июля.

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Согласно информации от чешской прокуратуры, Симан, не получив официального разрешения от президента Чехии на вступление в иностранную армию, в 2022 году находился на службе в добровольческом батальоне ВСУ "Карпатская Сечь".

В Киевской области, где шли бои ВСУ с оккупантами, его группа проводила патрулирование в Ирпене и Буче. По данным следствия, Симан неоднократно присваивал вещи, принадлежавшие погибшим военным и мирным жителям. Симан был задержан украинскими военными в апреле 2022 года и затем вернулся в Чехию.

В суде Симан объяснил, что отправился на передовую против российских войск из-за своих украинских корней. Он считал, что имеет право на участие в конфликте, ссылаясь на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиала о гарантиях ненаказания за такие действия, которые он совершил в марте 2022 года.

По данным прокуратуры, он совершил кражи таких предметов, как береты спецназовцев, ювелирные изделия, деньги, солнцезащитные очки, оружие, инвестиционные слитки из драгоценных металлов и дыхательную маску из самолета Ан-225 "Мрия". Также он снимал свои мародерские действия по телефону. Симан был задержан украинскими военными в апреле 2022 года. После увольнения он вернулся в Чехию, оставив себе указанные предметы.

Прокурор утверждает, что он совершил преступление, связанное со службой в иностранных военных силах и мародерством в зоне конфликта, что может привести к его заключению на 20 лет.

Симан возразил, что работал как контрактник, хотя раньше он сам заявлял об этом в интервью для издания Seznam Zprávy. Во время опроса судьей о причинах своей лжи, мужчина объяснил, что по возвращении из Украины его психологическое состояние было нестабильным.

Симан отвергает предъявленные ему обвинения, утверждая, что действовал в интересах своей семьи, обеспечивая ее потребности. Он добавил, что не знал о незаконности собственных действий.

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