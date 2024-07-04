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В Праге судят за мародерство чешского добровольца, воевавшего за Украину

4 июля 2024 21:22
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Бригадир София
редактор
Воевавший за Украину чешский доброволец обвиняется в мародерстве
Обвиняемый в суде. Фото: České Noviny
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Пражском городском суде Чехии рассматривается дело о незаконном участии 27-летнего Филиппа Симана в войне России против Украины на стороне ВСУ. Он также обвиняется в присвоении драгоценностей во время боевых действий в Украине.

Об этом сообщило издание České Noviny в среду, 3 июля.

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Согласно информации от чешской прокуратуры, Симан, не получив официального разрешения от президента Чехии на вступление в иностранную армию, в 2022 году находился на службе в добровольческом батальоне ВСУ "Карпатская Сечь".

В Киевской области, где шли бои ВСУ с оккупантами, его группа проводила патрулирование в Ирпене и Буче. По данным следствия, Симан неоднократно присваивал вещи, принадлежавшие погибшим военным и мирным жителям. Симан был задержан украинскими военными в апреле 2022 года и затем вернулся в Чехию.

В суде Симан объяснил, что отправился на передовую против российских войск из-за своих украинских корней. Он считал, что имеет право на участие в конфликте, ссылаясь на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиала о гарантиях ненаказания за такие действия, которые он совершил в марте 2022 года.

По данным прокуратуры, он совершил кражи таких предметов, как береты спецназовцев, ювелирные изделия, деньги, солнцезащитные очки, оружие, инвестиционные слитки из драгоценных металлов и дыхательную маску из самолета Ан-225 "Мрия". Также он снимал свои мародерские действия по телефону. Симан был задержан украинскими военными в апреле 2022 года. После увольнения он вернулся в Чехию, оставив себе указанные предметы.

Прокурор утверждает, что он совершил преступление, связанное со службой в иностранных военных силах и мародерством в зоне конфликта, что может привести к его заключению на 20 лет.

Симан возразил, что работал как контрактник, хотя раньше он сам заявлял об этом в интервью для издания Seznam Zprávy. Во время опроса судьей о причинах своей лжи, мужчина объяснил, что по возвращении из Украины его психологическое состояние было нестабильным.

Симан отвергает предъявленные ему обвинения, утверждая, что действовал в интересах своей семьи, обеспечивая ее потребности. Он добавил, что не знал о незаконности собственных действий.

Ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд принимал меру пресечения должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее его разоблачили на растрате государственных средств при закупке бронежилетов.

Напомним, во Львове 23 декабря 2023 года в частном доме по адресу улицы Княгини Ольги, 32 произошел взрыв газа, повлекший смерть трех человек. Впоследствии дом пытались обокрасть. Суд приговорил злоумышленников к пяти годам заключения.

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