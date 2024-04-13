У Празі перед паспортним столом утворилася величезна черга чоловіків призовного віку

Черга біля паспортного столу в Празі. Фото: скриншот

У Чехії перед паспортним столом утворилася величезна черга чоловіків призовного віку. Вони намагаються оформити документи до набуття чинності закону про мобілізацію.

Про це повідомляють очевидці у суботу, 13 квітня.

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Чому утворилася черга біля паспортного столу у Празі

Біля паспортного столу в Празі вишикувалася черга на кількасот метрів.

Громадяни України мають можливість оформити необхідні документи до того, як набере чинності новий закон про мобілізацію.

Як зазначається у документі, після запровадження нового закону, особам без військового квитка буде недоступне отримання консульських послуг та оформлення документів за кордоном.

Нагадаємо, що у законі про мобілізацію є норми, що стосуються українських чоловіків, які нині перебувають за кордоном.

Раніше ми писали, що в Комітеті з нацбезпеки прокоментували ймовірність депортації чоловіків з-за кордону.