У Празі перед паспортним столом утворилася величезна черга чоловіків призовного віку
У Чехії перед паспортним столом утворилася величезна черга чоловіків призовного віку. Вони намагаються оформити документи до набуття чинності закону про мобілізацію.
Про це повідомляють очевидці у суботу, 13 квітня.
Чому утворилася черга біля паспортного столу у Празі
Біля паспортного столу в Празі вишикувалася черга на кількасот метрів.
Громадяни України мають можливість оформити необхідні документи до того, як набере чинності новий закон про мобілізацію.
Як зазначається у документі, після запровадження нового закону, особам без військового квитка буде недоступне отримання консульських послуг та оформлення документів за кордоном.
Нагадаємо, що у законі про мобілізацію є норми, що стосуються українських чоловіків, які нині перебувають за кордоном.
Раніше ми писали, що в Комітеті з нацбезпеки прокоментували ймовірність депортації чоловіків з-за кордону.
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