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У Празі перед паспортним столом утворилася величезна черга чоловіків призовного віку

13 квітня 2024 20:13
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Празі перед паспортним столом утворилася величезна черга чоловіків призовного віку
Черга біля паспортного столу в Празі. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Чехії перед паспортним столом утворилася величезна черга чоловіків призовного віку. Вони намагаються оформити документи до набуття чинності закону про мобілізацію.

Про це повідомляють очевидці у суботу, 13 квітня.

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Біля паспортного столу в Празі вишикувалася черга на кількасот метрів.

Громадяни України мають можливість оформити необхідні документи до того, як набере чинності новий закон про мобілізацію.

Як зазначається у документі, після запровадження нового закону, особам без військового квитка буде недоступне отримання консульських послуг та оформлення документів за кордоном. 

Нагадаємо, що у законі про мобілізацію є норми, що стосуються українських чоловіків, які нині перебувають за кордоном. 

Раніше ми писали, що в Комітеті з нацбезпеки прокоментували ймовірність депортації чоловіків з-за кордону.

закон
українці
Чехія
Україна
мобілізація
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