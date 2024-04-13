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В Праге перед паспортным столом образовалась огромная очередь мужчин призывного возраста

13 апреля 2024 20:13
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Бригадир София
редактор
В Праге перед паспортным столом образовалась огромная очередь мужчин призывного возраста
Очередь у паспортного стола в Праге. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Чехии перед паспортным столом образовалась огромная очередь мужчин призывного возраста. Они пытаются оформить документы до вступления в силу закона о мобилизации.

Об этом сообщают очевидцы в субботу, 13 апреля.

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У паспортного стола в Праге выстроилась очередь на несколько метров.

Граждане Украины имеют возможность оформить необходимые документы до вступления в силу нового закона о мобилизации.

Как отмечается в документе, после введения нового закона лицам без военного билета будет недоступно получение консульских услуг и оформление документов за границей.

Напомним, что в законе о мобилизации есть нормы, касающиеся украинских мужчин, которые сейчас находятся за границей.

Ранее мы писали, что в Комитете по нацбезопасности прокомментировали вероятность депортации мужчин из-за границы.

закон
украинцы
Чехия
Украина
мобилизация
военнообязанные

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