В Праге перед паспортным столом образовалась огромная очередь мужчин призывного возраста

Очередь у паспортного стола в Праге. Фото: скриншот

В Чехии перед паспортным столом образовалась огромная очередь мужчин призывного возраста. Они пытаются оформить документы до вступления в силу закона о мобилизации.

Об этом сообщают очевидцы в субботу, 13 апреля.

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У паспортного стола в Праге выстроилась очередь на несколько метров.

Граждане Украины имеют возможность оформить необходимые документы до вступления в силу нового закона о мобилизации.

Как отмечается в документе, после введения нового закона лицам без военного билета будет недоступно получение консульских услуг и оформление документов за границей.

Напомним, что в законе о мобилизации есть нормы, касающиеся украинских мужчин, которые сейчас находятся за границей.

Ранее мы писали, что в Комитете по нацбезопасности прокомментировали вероятность депортации мужчин из-за границы.