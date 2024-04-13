В Праге перед паспортным столом образовалась огромная очередь мужчин призывного возраста
В Чехии перед паспортным столом образовалась огромная очередь мужчин призывного возраста. Они пытаются оформить документы до вступления в силу закона о мобилизации.
Об этом сообщают очевидцы в субботу, 13 апреля.
Почему образовалась очередь у паспортного стола в Праге
У паспортного стола в Праге выстроилась очередь на несколько метров.
Граждане Украины имеют возможность оформить необходимые документы до вступления в силу нового закона о мобилизации.
Как отмечается в документе, после введения нового закона лицам без военного билета будет недоступно получение консульских услуг и оформление документов за границей.
Напомним, что в законе о мобилизации есть нормы, касающиеся украинских мужчин, которые сейчас находятся за границей.
Ранее мы писали, что в Комитете по нацбезопасности прокомментировали вероятность депортации мужчин из-за границы.
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