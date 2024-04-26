У повітряних силах ЗСУ розповіли про російський винищувач Су-57

Російський винищувач Су-57. Фото росЗМІ

Російський винищувач Су-57 є досить цінним і дорогим літаком для окупантів. Тому росіяни ховають його від українських систем ППО.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

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"Літак Су-57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки він може бути вражений нашою ППО. А це досить дороге і своєрідне для них "брязкальце", яке вони бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка", — розповів він.

За словами Євлаша, під час останнього комбінованого удару по Україні 11 квітня росіяни випустили щонайменше 12 ракет типу Х-50/69, носієм яких є Су-57.

"Ці ракети досить складно відрізнити в повітрі, оскільки вони сильно наближені за своїми тактико-технічними характеристиками і їх складно визначити до того, як вони опиняться в руках експертів", — повідомив спікер.

Що відомо про цей літак?

Су-57 — російський винищувач п'ятого покоління. Перший політ він здійснив 29 січня 2010 року. Терміни серійних поставок літака в російські війська неодноразово змінювались: вони були заплановані на 2015, 2016, пізніше — на 2017 рік і 2018 рік. Зрештою 25 грудня 2020 року ВКС РФ отримали перший серійний винищувач.

Літак розробляли для заміни МіГ-29 і Су-27 в російських ВКС РФ. Спочатку у проєкті мала брати співучасть Індія. Однак у квітні 2018 року країна відмовилась від участі у спільному з Росією проєкті FGFA. Індійські військові прийшли до висновку, що обіцяний російський "винищувач п'ятого покоління" не відповідає заявленим вимогам.

Раніше повідомлялось, що під час нічної атаки 23 квітня російські окупанти застосували нову тактику обстрілу. Так, ворог запускав у різних напрямках по одному-два дрони, але з різною періодичністю.

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