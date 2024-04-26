В воздушных силах ВСУ рассказали о российском истребителе Су-57
Российский истребитель Су-57 является достаточно ценным и дорогим самолетом для оккупантов. Поэтому россияне прячут его от украинских систем ПВО.
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Почему оккупанты скрывают от украинских противовоздушных систем свой истребитель
"Самолет Су-57 россияне уже раньше использовали, однако пытаются его держать на большом расстоянии, поскольку он может быть поражен нашей ПВО. А это достаточно дорогая и своеобразная для них "погремушка", которую они берегут", — рассказал он.
По словам Евлаша, во время последнего комбинированного удара по Украине 11 апреля россияне выпустили по меньшей мере 12 ракет типа Х-50/69, носителем которых является Су-57.
"Эти ракеты достаточно сложно отличить в воздухе, поскольку они очень приближены по своим тактико-техническим характеристикам и сложно определить до того, как они окажутся в руках экспертов", — сообщил спикер.
Что известно об этом самолете?
Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Первый полет он совершил 29 января 2010 года. Сроки серийных поставок самолета в российские войска неоднократно менялись: они были запланированы на 2015, 2016 год, позже — на 2017 год и 2018 год. В конце концов 25 декабря 2020 г. ВКС РФ получили первый серийный истребитель.
Самолет разрабатывали для замены МиГ-29 и Су-27 в российских ВКС РФ. Сначала в проекте должна была участвовать Индия. Однако в апреле 2018 года страна отказалась от участия в совместном с Россией проекте FGFA. Индийские военные пришли к выводу, что обещанный российский "истребитель пятого поколения" не отвечает заявленным требованиям.
Ранее сообщалось, что во время ночной атаки 23 апреля российские оккупанты применили новую тактику обстрела.
Также в Воздушных силах Украины объяснили, как ущерб Ту-22 повлиял на использование авиации врага.
Читайте Новини.LIVE!