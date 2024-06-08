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У Повітряних силах повідомили про кількість збитих ворожих БпЛА і ракет цієї ночі

8 червня 2024 08:55
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ворожа атака у ніч проти 8 червня — скільки цілей знищено
Відбиття нічної атаки завдяки ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські військові у ніч проти 8 червня збили дев'ять ворожих БпЛА та одну авіаційну ракету. Роботу ППО фіксували у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у суботу, 8 червня.

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Вночі 8 червня ворог атакував території України керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області та запустив 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Українська армія відбила атаку ворога, їм вдалося знищити 9 "Шахедів" та одну авіаційну ракету.

"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "Шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей", — йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах повідомили про кількість збитих ворожих БпЛА і ракет цієї ночі - фото 1
Повідомлення про знищені цілі. Джерело: ПС ЗСУ

Нагадаємо, 7 червня окупанти вчергове атакували Херсонщину. Вони обстріляли станцію в Білозерській громаді.  

Ми писали, що у травні різко зросла кількість жертв серед цивільного населення через загарбницьку війну Росії проти України. Щонайменше 174 цивільні особи були вбиті.

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