Ворожа атака у ніч проти 8 червня — скільки цілей знищено

У Повітряних силах повідомили про кількість збитих ворожих БпЛА і ракет цієї ночі
Українські військові у ніч проти 8 червня збили дев'ять ворожих БпЛА та одну авіаційну ракету. Роботу ППО фіксували у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у суботу, 8 червня.
Нічна атака по Україні
Вночі 8 червня ворог атакував території України керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області та запустив 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Українська армія відбила атаку ворога, їм вдалося знищити 9 "Шахедів" та одну авіаційну ракету.
"В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних Сил збито дев’ять "Шахедів" і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 7 червня окупанти вчергове атакували Херсонщину. Вони обстріляли станцію в Білозерській громаді.
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