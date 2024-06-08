Ворожа атака у ніч проти 8 червня — скільки цілей знищено

Отражение ночной атаки благодаря ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные в ночь на 8 июня сбили девять вражеских БпЛА и одну авиационную ракету. Работу ПВО фиксировали в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в субботу, 8 июня.

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Ночью 8 июня враг атаковал территории Украины управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области и запустил 13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Украинская армия отразила атаку врага, им удалось уничтожить 9 "Шахедов" и одну авиационную ракету.

"В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЕБ Воздушных Сил сбиты девять "Шахедов" и одна КАР Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей" , — говорится в сообщении.

Сообщения об уничтоженных целях. Источник: ПС ВСУ

Напомним, 7 июня оккупанты в очередной раз атаковали Херсонщину. Они обстреляли станцию в Белозерской общине.

Мы писали, что в мае резко возросло количество жертв среди гражданского населения из-за захватнической войны России против Украины. По меньшей мере, 174 гражданских лица были убиты.