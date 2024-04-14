Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Повітряних силах назвали кількість знищених за ніч "шахедів" arrow

У Повітряних силах назвали кількість знищених за ніч "шахедів"

14 квітня 2024 07:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Повітряних силах назвали кількість знищених за ніч "шахедів"
Українські захисники збивають ворожі цілі. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряні сили Збройних сил України заявили, що внаслідок чергової російської атаки в ніч проти неділі, 14 квітня, вдалося збити 10 ударних безпілотників. Також Росія запустила чотири зенітні керовані ракети з тимчасово окупованої території Донецької області.

Про це Повітряні сили повідомляють у Telegram.

Читайте також:
Скільки ППО знищила "шахедів" в ніч проти 14 квітня
Скільки ППО знищила "шахедів" в ніч проти 14 квітня. Фото: t.me/kpszsu

Скільки ППО знищила "шахедів" в ніч проти 14 квітня

"У ніч проти 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини", — зазначають військові.

За їх словами, усі "шахеди" знищено в Харківській області, завдяки майстерності зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил та мобільних вогневих груп Сил оборони України. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 14 квітня, у Харкові гриміли вибухи. Росія обстрілювала область "шахедами".

Також ми писали, що систематичні обстріли КАБами Харкова та області можна зупинити кількома способами. Якими саме розповів військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

безпілотники
Україна
ППО
ракети
війна в Україні
війна
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України