У Повітряних силах назвали кількість знищених за ніч "шахедів"

Українські захисники збивають ворожі цілі. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Повітряні сили Збройних сил України заявили, що внаслідок чергової російської атаки в ніч проти неділі, 14 квітня, вдалося збити 10 ударних безпілотників. Також Росія запустила чотири зенітні керовані ракети з тимчасово окупованої території Донецької області.

Про це Повітряні сили повідомляють у Telegram.

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Скільки ППО знищила "шахедів" в ніч проти 14 квітня

"У ніч проти 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини", — зазначають військові.

За їх словами, усі "шахеди" знищено в Харківській області, завдяки майстерності зенітних ракетних підрозділів Повітряних Сил та мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 14 квітня, у Харкові гриміли вибухи. Росія обстрілювала область "шахедами".

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