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В Воздушных силах назвали количество уничтоженных за ночь "шахедов"

14 апреля 2024 07:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Воздушных силах назвали количество уничтоженных за ночь "шахедов"
Украинские защитники сбивают вражеские цели. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что в результате очередной российской атаки в ночь на воскресенье, 14 апреля, удалось сбить 10 ударных беспилотников. Также Россия запустила четыре зенитных управляемых ракеты с временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.

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Сколько ПВО уничтожила "шахедов" в ночь на 14 апреля
Сколько ПВО уничтожила "шахедов" в ночь на 14 апреля. Фото: t.me/kpszsu

Сколько ПВО уничтожила "шахедов" в ночь на 14 апреля

"В ночь на 14 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 10 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донетчины", — отмечают военные.

По их словам, все "шахеды" уничтожены в Харьковской области благодаря мастерству зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил и мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что в ночь на воскресенье, 14 апреля, в Харькове гремели взрывы. Россия обстреливала область "шахедами".

Также мы писали, что систематические обстрелы КАБ Харькова и области можно остановить несколькими способами. Какими именно рассказал военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

беспилотники
Украина
ПВО
ракеты
война в Украине
війна
Россия
атака

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