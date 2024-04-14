В Воздушных силах назвали количество уничтоженных за ночь "шахедов"
Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили, что в результате очередной российской атаки в ночь на воскресенье, 14 апреля, удалось сбить 10 ударных беспилотников. Также Россия запустила четыре зенитных управляемых ракеты с временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.
Сколько ПВО уничтожила "шахедов" в ночь на 14 апреля
"В ночь на 14 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали 10 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области РФ, а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донетчины", — отмечают военные.
По их словам, все "шахеды" уничтожены в Харьковской области благодаря мастерству зенитных ракетных подразделений Воздушных Сил и мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 14 апреля, в Харькове гремели взрывы. Россия обстреливала область "шахедами".
Также мы писали, что систематические обстрелы КАБ Харькова и области можно остановить несколькими способами. Какими именно рассказал военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
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