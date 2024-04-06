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У Польщі злетіли F-16 через масштабний ракетний обстріл України

6 квітня 2024 05:39
оновлено: 05:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
F-16 у повітрі Польщі 6 квітня — ракетна атака на Україну
Винищувачі F-16 в повітряному просторі. Фото: af.mil
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок ракетної атаки Росії на Україну в ніч проти суботи, 6 квітня, Польща здійняла в повітря авіацію НАТО. Так, в південно-східній частині країни чути шум винищувачів ймовірно F-16.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X. 

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Польщі підняла винищувачі F-16
Польщі підняла винищувачі F-16. Фото: twitter.com/DowOperSZ

Польща підняла винищувачі 6 квітня

Так, Польща підняла свої та союзницькі літаки біля південно-східної частини країни, адже там є загроза "підвищеного рівня шуму".

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ударів по об’єктах, розташованих на території України", — зазначили в ОК ЗС Польщі.

Скриншот повідомлення з соцмережі Х "Dowództwo Operacyjne"
Скриншот повідомлення з соцмережі Х "Dowództwo Operacyjne"

Нагадаємо, що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Російські загарбники випустили ракети з бомбардувальників Ту-95 мс.

Польща
Україна
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