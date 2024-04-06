F-16 у повітрі Польщі 6 квітня — ракетна атака на Україну

У Польщі злетіли F-16 через масштабний ракетний обстріл України
Внаслідок ракетної атаки Росії на Україну в ніч проти суботи, 6 квітня, Польща здійняла в повітря авіацію НАТО. Так, в південно-східній частині країни чути шум винищувачів ймовірно F-16.
Про це повідомляє Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X.
Польща підняла винищувачі 6 квітня
Так, Польща підняла свої та союзницькі літаки біля південно-східної частини країни, адже там є загроза "підвищеного рівня шуму".
"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з завданням ударів по об’єктах, розташованих на території України", — зазначили в ОК ЗС Польщі.
Нагадаємо, що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Російські загарбники випустили ракети з бомбардувальників Ту-95 мс.
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