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В Польше взлетели F-16 из-за масштабных ракетных обстрелов Украины

6 апреля 2024 05:39
обновлено: 05:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
F-16 в воздухе Польши 6 апреля — ракетная атака на Украину
Истребители F-16 в воздушном пространстве. Фото: af.mil
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате ракетной атаки России на Украину в ночь на субботу, 6 апреля, Польша подняла в воздух авиацию НАТО. Так, в юго-восточной части страны слышен шум истребителей предположительно F-16. 

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X.

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Польше подняла истребители F-16
Польше подняла истребители F-16 Фото: twitter.com/DowOperSZ

Польша подняла истребители 6 апреля

Так, Польша подняла свои и союзнические самолеты у юго-восточной части страны, ведь там есть угроза "повышенного уровня шума".

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины", — отметили в ОК ВС Польши.

Скриншот сообщения из соцсети Х "Dowództwo Operacyjne"
Скриншот сообщения из соцсети Х "Dowództwo Operacyjne"

Напомним, что в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Российские захватчики выпустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95 мс.

Польша
Украина
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війна
Россия
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