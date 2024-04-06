F-16 в воздухе Польши 6 апреля — ракетная атака на Украину

Истребители F-16 в воздушном пространстве. Фото: af.mil

В результате ракетной атаки России на Украину в ночь на субботу, 6 апреля, Польша подняла в воздух авиацию НАТО. Так, в юго-восточной части страны слышен шум истребителей предположительно F-16.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X.

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Польша подняла истребители 6 апреля

Так, Польша подняла свои и союзнические самолеты у юго-восточной части страны, ведь там есть угроза "повышенного уровня шума".

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины", — отметили в ОК ВС Польши.

Скриншот сообщения из соцсети Х "Dowództwo Operacyjne"

Напомним, что в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Российские захватчики выпустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95 мс.