F-16 в воздухе Польши 6 апреля — ракетная атака на Украину

В Польше взлетели F-16 из-за масштабных ракетных обстрелов Украины
В результате ракетной атаки России на Украину в ночь на субботу, 6 апреля, Польша подняла в воздух авиацию НАТО. Так, в юго-восточной части страны слышен шум истребителей предположительно F-16.
Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X.
Польша подняла истребители 6 апреля
Так, Польша подняла свои и союзнические самолеты у юго-восточной части страны, ведь там есть угроза "повышенного уровня шума".
"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным на территории Украины", — отметили в ОК ВС Польши.
Напомним, что в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Российские захватчики выпустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95 мс.
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