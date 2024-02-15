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У Польщі затримали громадянина України, який працював на спецслужби РФ

15 лютого 2024 22:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Польщі затримали громадянина України, який працював на спецслужби РФ
Автомобіль поліції Польщі. Фото: Inelo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали громадянина України, який працював на російські спецслужби.

Про це повідомив Департамент національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща, передає PAP.

Громадянин України працював в інтересах РФ

Громадянина України затримано 31 січня у Вроцлаві. Дана особа мала діяти у складі організованого злочинного угруповання і на замовлення російських спецслужб готувалася до вчинення диверсій та актів саботажу. Зокрема, готувався підпал стратегічно важливих будівель у Вроцлаві.

"Агентство внутрішньої безпеки отримало інформацію про те, що громадянин України, діючи за вказівкою російських спецслужб, планує вчинити на території Польщі дії, спрямовані на підпал об’єктів у Вроцлаві, які розташовані в безпосередній близькості від елементів інфраструктури стратегічного характеру", — йдеться в повідомленні департаменту національної безпеки канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Під час затримання співробітники ABW обшукали чоловіка та його багаж і виявили докази запланованого злочину.

Затриманому висунули звинувачення щодо участі в міжнародному організованому злочинному угрупованні, а також у плануванні диверсійно-підривної діяльності на території Польщі. Ймовірно, він робив це в інтересах російських спецслужб.

Чоловіка арештовано на три місяці, йому загрожує щонайменше 12 років ув’язнення.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала "розконсервованого" агента ФСБ, який понад рік перебував у "режимі очікування" на прикордонній території Чернігівщини. Він збирав дані про дислокацію українських захисників у регіоні.

СБУ викрили трьох російських агентів, які шпигували для ворога у прикордонних районах Сумської області. Наразі всі зрадники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.

Польща
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терористи
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