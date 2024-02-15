В Польше задержан гражданин Украины, работавший на спецслужбы РФ

Полицейский автомобиль. Фото: Inelo

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали гражданина Украины, работавшего на российские спецслужбы.

Об этом сообщил Департамент национальной безопасности канцелярии премьер-министра Республики Польша, передает PAP.

Гражданин Украины работал в интересах РФ

Гражданин Украины задержан 31 января во Вроцлаве. Данное лицо должно было действовать в составе организованной преступной группировки и по заказу российских спецслужб готовилось к совершению диверсий и актов саботажа. В частности, готовился поджог стратегически важных построек во Вроцлаве.

"Агентство внутренней безопасности получило информацию о том, что гражданин Украины, действуя по указанию российских спецслужб, планирует совершить на территории Польши действия, направленные на поджог объектов во Вроцлаве, расположенных в непосредственной близости от элементов инфраструктуры стратегического характера", — говорится в сообщении департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши.

В ходе задержания сотрудники ABW обыскали мужчину и его багаж и обнаружили доказательства запланированного преступления.

Задержанному предъявлены обвинения в участии в международной организованной преступной группировке, а также в планировании диверсионно-подрывной деятельности на территории Польши. По всей вероятности, он делал это в интересах российских спецслужб.

Мужчина арестован на три месяца, ему грозит не менее 12 лет тюрьмы.

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