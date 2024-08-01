Через необережність водія мікроавтобус з українцями потрапив під вантажівку у Польщі

У Польщі український мікроавтобус потрапив під вантажівку — скільки людей постраждало
На трасі А2 біля Познані у Польщі в серйозне ДТП потрапив український мікроавтобус. Водій загинув на місці, а шістьох пасажирів відправили до лікарні, в тому числі за допомогою рятувального гелікоптера.
Про це повідомляє 31 липня, у середу польське видання Fakt.
Що відомо про причини ДТП у Польщі з українцями
Як розповіли журналістам у дорожній поліції, мікроавтобус Fiat Ducato на українських номерах із пасажирами врізався в задню частину вантажівки.
На місці працювало багато служб. Деякі постраждалі були затиснуті в розчавленому автомобілі, і щоб їх вивільнити, знадобилася допомога пожежників.
Було залучено багато карет швидкої допомоги та приземлився рятувальний гелікоптер. За попередніми даними, водій автобуса був необережним. Проте точні обставини з’ясує слідство.
Раніше ми писали, що українські водії за кордоном почали набагато частіше потрапляти в ДТП. Експерти пов'язують це зі збільшенням терміну їх перебування в інших країнах.
Крім того, 27 липня пізно ввечері в Одесі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. Внаслідок аварій постраждали двоє підлітків та один загинув.
Читайте Новини.LIVE!