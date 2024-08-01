По неосторожности водителя микроавтобус с украинцами попал под грузовик в Польше

В Польше украинский микроавтобус попал под грузовик — сколько людей пострадало
На трассе А2 недалеко от Познани в Польше в серьезное ДТП попал украинский микроавтобус. Водитель погиб на месте, а шестерых пассажиров отправили в больницу, в том числе с помощью спасательного вертолета.
Об этом сообщает 31 июля, в среду польское издание Fakt.
Что известно о причинах ДТП в Польше с украинцами
Как рассказали журналистам в дорожной полиции, микроавтобус Fiat Ducato на украинских номерах с пассажирами врезался в заднюю часть грузовика.
На месте работало много служб спасения. Некоторые пострадавшие были зажаты в раздавленном автомобиле, и, чтобы их освободить, понадобилась помощь пожарных.
Было привлечено много карет скорой помощи и приземлился спасательный вертолет. По предварительным данным, водитель автобуса был неосторожен за рулем. Однако точные обстоятельства выяснят следствие.
Ранее мы писали, что украинские водители за границей стали гораздо чаще попадать в ДТП. Эксперты увязывают это с увеличением срока их пребывания в других странах.
Кроме того, 27 июля поздно вечером в Одессе произошло два дорожно-транспортных происшествия. В результате аварий пострадали двое подростков и один погиб.
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