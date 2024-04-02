У Польщі українкам допоможуть знайти роботу у сфері освіти — що для цього потрібно

Українці в Польщі. Фото: UnSplash

У Польщі допоможуть українським освітянам влаштуватися на роботу за фахом. Для цього необхідно мати усі необхідні документи, завершену освіту, досвід роботи у навчальних закладах та хоча б трохи володіти польською мовою.

Про це повідомляє yavp.pl.

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Як українським освітянам допоможуть влаштуватися на роботу

Нещодавно у Польщі з'явився новий проєкт "Незламна Україна" та міжнародна організація CARE International in Poland. Він спрямований на допомогу українкам, які мають педагогічну або психологічну освіту та безробітні або працюють учителями, вихователями, шкільними психологами чи медсестрами, які хочуть обіймати відповідні посади у Польщі.

Цей проєкт Працюй за освітою, працюй в освіті" має за мету забезпечити безоплатну допомогу українським освітянам в Польщі з підготовкою працевлаштування у місцеві навчальні заклади. Крім того, він допоможе нострифікувати диплом, отримати сертифікат про знання польської мови, пройти підготовчі курси та працевлаштуватися у польський навчальний заклад на посади за рівнем кваліфікації.

Для того, аби пояснити різницю між освітніми системами у Польщі та Україні, відбуватимуться спеціальні тренінги. Також учасникам допоможуть підготуватися до співбесіди та пройти всі етапи відбору. Кожного фахівця буде супроводжувати менеджер від подачі заявки до кінцевого працевлаштування до обраного навчального закладу у Польщі.

Які вимоги до учасників

Для того, аби взяти участь у проєкті учасникам необхідно:

мати завершену освіту педагога, вихователя чи психолога, а також український диплом;

досвід роботи у школі, університеті або дитячому садку в Україні не менше трьох років;

наявність усіх документів, необхідних для нострифікації;

бажано — мінімальний рівень знання польської.

Подати заявку на участь в проєкті можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українським біженцям у Німеччині також мають намір допомогти з працевлаштуванням. Умови планують зробити простішими.

Раніше ми писали про те, як легально влаштуватися на роботу у Польщі біженцям з України. Ми зібрали актуальні вакансії та зарплати, які можуть зацікавити українських переселенців у цій країні.