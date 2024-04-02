В Польше украинкам помогут найти работу в сфере образования — что для этого нужно

Украинцы в Польше. Фото: UnSplash

В Польше помогут украинским педагогам устроиться на работу по специальности. Для этого необходимо иметь все необходимые документы, завершенное образование, опыт работы в учебных заведениях и хотя бы немного владеть польским языком.

Об этом сообщает yavp.pl.

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Как украинским педагогам помогут устроиться на работу

Недавно в Польше появился новый проект "Незламна Україна" и международная организация CARE International in Poland. Он направлен на помощь украинкам, которые имеют педагогическое или психологическое образование и безработные или работают учителями, воспитателями, школьными психологами или медсестрами, которые хотят занимать соответствующие должности в Польше.

Этот проект "Работа по образованию, работай в образовании" имеет целью обеспечить безвозмездную помощь украинским педагогам в Польше с подготовкой трудоустройства в местные учебные заведения. Кроме того, он поможет нострифицировать диплом, получить сертификат о знании польского языка, пройти подготовительные курсы и трудоустроиться в польский учебное заведение на должности по уровню квалификации.

Для того чтобы объяснить разницу между образовательными системами в Польше и Украине, будут проходить специальные тренинги. Также участники помогут подготовиться к собеседованию и пройти все этапы отбора. Каждому специалисту будет сопровождать менеджер от подачи заявки до окончательного трудоустройства в выбранное учебное заведение в Польше.

Какие требования к участникам

Для того чтобы принять участие в проекте участникам необходимо:

иметь законченное образование педагога, воспитателя или психолога, а также украинский диплом;

опыт работы в школе, университете или детском саду в Украине не менее трех лет;

наличие всех документов, необходимых для нострификации;

желательно — минимальный уровень знания польского.

Подать заявку на участие в проекте можно по ссылке.

Напомним, недавно стало известно, что украинским беженцам в Германии также намерены помочь с трудоустройством. Условия планируют сделать более простыми.

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