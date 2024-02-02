У Польщі чеські військові вишколили майже тисячу бійців ЗСУ

Тренування українських військових. Фото: mise.army.cz

Спеціалізовані мобільні групи чеських інженерів, хіміків, медиків і снайперів минулого року навчили майже тисячу українських військових. Тренування проходили на території Польщі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Чеської Республіки.

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Розгортання мобільних груп відбувалося у співпраці з офіцерами зв’язку армії Чеської Республіки, які були інтегровані в структуру командування багатонаціональної підготовки місій CAT-C (Combined Arms Training — Command) у Польщі.

Як тренують бійців ЗСУ

Підготовка снайперів була зосереджена на базовій теорії від розрахунку відстані, балістичної кривої, зброєзнавства до фактичної стрільби з наявної зброї, яку надавало польське військо. Програма тренувань також включала усі супутні завдання снайпера після отримання завдання. Йдеться про планування руху, прихований перехід на позицію, спостереження за оточенням і остаточне повернення до підрозділу.

Український снайпер на позиції. Фото: mise.army.cz

Підготовка українських снайперів. Фото: mise.army.cz

Теорія інженерної підготовки включала в себе вправи з моделями, відпрацюванням боєприпасів і зарядів. Щотижня проходили також стрільби, під час яких українські бійці могли випробувати свої навички на практиці.

Тренування по медичній підготовці. Фото: mise.army.cz

Медико-хімічна підготовка проходила тижневими блоками за стандартом армій НАТО. Інструктори зосередили практику на наданні першої медичної допомоги безпосередньо в польових умовах з акцентом на лікуванні вогнепальних поранень та порятунку життів. Навчання проходили і вночі, коли моделювалися стресові умови для українських військових, такі як стрілянина, гучний шум чи дим.

Відпрацювання допомоги під час хімічної атаки. Фото: mise.army.cz

Для навчання були направлені бійці українського механізованого і піхотного батальйонів.

Місія під прапором EUMAM продовжуватиметься і цього року, замість 55 чеських інструкторів до процесу будуть залучені 70. Спільна підготовка, підкреслили чеські учасники проєкту, також корисна для солдатів їхньої країни.

Раніше ми повідомляли, що українські військові продовжують навчатися військовій справі та правильному використанню зброї на фронті. Зокрема, 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр "Поділля" проводить навчання для бійців ЗСУ, як застосовувати вогнемет у бою.

Нагадуємо, що командир групи інструкторів в "Азові" з позивним "Остер" розповів, як проводить курс з вогневої підготовки. Він каже, що передає свій особистий досвід та знання від побратимів.