В Польше чешские военные вышколили почти тысячу бойцов ВСУ

Тренировка украинских военных. Фото: mise.army.cz

Специализированные мобильные группы чешских инженеров, химиков, медиков и снайперов в прошлом году научили почти тысячу украинских военных. Тренировки проходили на территории Польши.

Об этом сообщает Министерство обороны Чешской Республики.

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Развертывание мобильных групп проходило в сотрудничестве с офицерами связи армии Чешской Республики, интегрированными в структуру командования многонациональной подготовки миссий CAT-C (Combined Arms Training — Command) в Польше.

Как тренируют бойцов ВСУ

Подготовка снайперов была сосредоточена на базовой теории от расчета расстояния, баллистической кривой, оружеведения до фактической стрельбы из имеющегося оружия, предоставляемого польским войском. Программа тренировок также включала все сопутствующие задания снайпера после получения задания. Речь идет о планировании движения, скрытом переходе на позицию, наблюдении за окружением и окончательном возвращении в подразделение.

Украинский снайпер на позиции. Фото: mise.army.cz

Подготовка украинских снайперов. Фото: mise.army.cz

Теория инженерной подготовки включала в себя упражнения с моделями, отработкой боеприпасов и зарядов. Еженедельно проходили также стрельбы, во время которых украинские бойцы могли опробовать свои навыки на практике.

Тренировка по медицинской подготовке. Фото: mise.army.cz

Медико-химическая подготовка проходила по недельным блокам по стандарту армий НАТО. Инструкторы сосредоточили практику на оказании первой медицинской помощи непосредственно в полевых условиях с акцентом на лечении огнестрельных ранений и спасения жизней. Обучение проходило и ночью, когда моделировались стрессовые условия для украинских военных, такие как стрельба, громкий шум или дым.

Отработка помощи при химической атаке. Фото: mise.army.cz

Для обучения были направлены бойцы украинского механизированного и пехотного батальона.

Миссия под флагом EUMAM будет продолжаться и в этом году, вместо 55 чешских инструкторов в процесс будут вовлечены 70. Совместная подготовка, подчеркнули чешские участники проекта, также полезна солдатам их страны.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают учиться военному делу и правильному использованию оружия на фронте. В частности, 143-й объединенный учебно-тренировочный центр "Подолье" проводит обучение для бойцов ВСУ, как применять огнемет в бою.

Напоминаем, что командир группы инструкторов в "Азове" с позывным "Остер" рассказал, как проводит курс по огневой подготовке. Он говорит, что передает свой личный опыт и знание собратьев.