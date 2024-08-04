Кожен десятий бізнес в Польщі відкритий українцями, але Польщі потрібно ще більше іноземних працівників

Працівники СТО. Ілюстративне фото: СТО вільних

За перше півріччя цього року майже 77% нових реєстрацій ФОП (фізична особа-підприємець) у Польщі припадало на громадян України. Саме українці серед іноземців воліють відкривати власний бізнес у цій країні. Але місцевий ринок праці все одно потребує не менше 2,6 мільйона працездатних іноземців до 2033 року, інакше нація ризикує впасти в глобальне старіння і не зможе утримувати соціальні верстви населення.

Про це йшлося під час польської ділової конференції "Бізнес для України", про яку повідомляє видання Spidersweb.

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Який бізнес у Польщі найактивніше відкривають українці

Згідно з результатами конференції українці найбільше активні у будівництві, інформаційно-комунікаційних технологіях та у галузі послуг. За даними Польського економічного інституту, лише за перше півріччя цього року було створено 15,2 тис. українських ФОП. Це майже стільки ж, скільки за весь 2022 рік (тобто рік вторгнення Росії в Україну).

На сьогодні кожне десяте підприємство в Польщі засноване громадянами України. Серед українських бізнесменів не тільки початківці, але й ті, що переносять свій бізнес з батьківщини до Польщі.

Але є і проблема. Попри спрощення механізмів влаштування на роботу збільшилась кількість українців, що працюють у Польщі нелегально. Якщо раніше таких нараховувалось 11%, то тепер 16%. В цілому на ринку праці Польщі зареєстровано приблизно 771 тис. українців, з них майже 739 тисяч працюють повний робочий.

Польщі потрібна "молода кров" та працездатні іноземці

Попри таку шалену активізацію українців експерти конференції зазначають, що цього все одно недостатньо. Потреба в залученні робочої сили з-за кордону величезна.

У найближчі кілька років кількість іноземців працездатного віку мала б щорічно збільшуватися у Польщі на 200-360 тисяч, тобто в кілька разів більше, ніж раніше. Кількість іноземців у 2033 році мала б становити 2,65 мільйона осіб.

Це означає, що для того, щоб зупинити зростання коефіцієнта утриманства на нинішньому рівні, у 2033 році майже кожна восьма людина працездатного віку має бути іноземцем. Це виглядає нереально, вважають фахівці.