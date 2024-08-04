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В Польше 77% новых ФЛП открыли украинцы, но полякам этого мало — почему нужно больше

4 августа 2024 03:56
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Каждый десятый бизнес в Польше открыт украинцами, но Польше нужно еще больше иностранных работников
Сотрудники СТО. Иллюстративное фото: СТО Вільних
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

За первое полугодие этого года почти 77% новых регистраций ФЛП (физическое лицо-предприниматель) в Польше приходилось на граждан Украины. Именно украинцы больше всего среди иностранцев предпочитают открывать свой бизнес в этой стране. Но местный рынок труда все равно нуждается не менее 2,6 миллиона трудоспособных иностранцев к 2033 году, иначе нация рискует впасть в глобальное старение и не сможет содержать социальные слои населения.

Об этом шла речь во время польской деловой конференции "Бизнес для Украины", о которой сообщает издание Spidersweb.

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Согласно результатам конференции, украинцы наиболее активны в строительстве, информационно-коммуникационных технологиях и в области услуг. По данным Польского экономического института, только за первое полугодие этого года было создано 15,2 тыс. украинских ФЛП . Это почти столько же, сколько за весь 2022 год (то есть год вторжения России в Украину).

На сегодняшний день каждое десятое предприятие в Польше основано гражданами Украины. Среди украинских бизнесменов не только начинающие, но и те, кто переносит свой бизнес с родины в Польшу.

Но есть и проблема. Несмотря на упрощение механизмов устройства на работу, увеличилось количество украинцев, работающих в Польше нелегально. Если раньше таких насчитывалось 11%, то теперь 16%. В целом на рынке труда Польши зарегистрировано около 771 тыс. украинцев, из них почти 739 тысяч работают полный рабочий.

Польше нужна "молодая кровь" и трудоспособные иностранцы

Несмотря на столь безумную активизацию украинцев эксперты конференции отмечают, что этого все равно недостаточно. Потребность в привлечении рабочей силы из-за границы огромна.

В ближайшие несколько лет количество иностранцев трудоспособного возраста должно было ежегодно увеличиваться в Польше на 200-360 тысяч, то есть в несколько раз больше, чем раньше. Количество иностранцев в 2033 году должно составить 2,65 миллиона человек.

Это означает, что для того, чтобы остановить рост коэффициента иждивенчества на нынешнем уровне, в 2033 году почти каждый восьмой человек трудоспособного возраста должен быть иностранцем. Это выглядит нереально, считают специалисты.

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