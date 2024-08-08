Понад 50% опитаних українців відчувають проблеми з працевлаштуванням через відсутність вакансій

Чоловік перед дошкою з вакансіями. Ілюстративне фото: УНІАН

Соціологи з Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) з'ясували, що більша частина українців на прифронтових чи вже звільнених територіях відчувають проблеми з працевлаштуванням. Все через відсутність відповідних вакансій, зазначили респонденти опитування.

Дані дослідження КМІС опублікував 7 серпня, у середи на своєму сайті.

Читайте також:

В яких областях України найгірша ситуація з роботою

Опитування проводилося з 31 травня по 10 червня 2024 року методом телефонного інтерв’ю (CATI) у восьми областях (Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській). Усього у рамках дослідження було проведено 2001 інтерв'ю, близько 250 респондентів у кожній із областей.

Статистика щодо ситуації з працевлаштуванням в різних областях України. Графіка: КМІС

Згідно з опитуванням, жителі Херсонської області частіше, ніж в інших областях, зазначали про складнощі з працевлаштуванням або можливостями для підприємницької діяльності. У цій області 83,9% респондентів відповіли, що у їхній місцевості важко

або дуже важко знайти нову роботу, 73,2% вбачають труднощі у веденні підприємницької діяльності.

В цьому аспекті ситуація є кращою в Дніпропетровській та Одеській

областях. У Дніпропетровській області 57,2% вказали, що у їхній місцевості складно знайти нову роботу, а в Одеській області

труднощі із працевлаштуванням зауважили 57,7%.

Але в цих областях місцеві мешканці частіше за інших жалілись на випадки порушень, зокрема тіньової зарплати та тиску на підприємців — 25,6% та 23,0% відповідно.

В якій галузі бізнесу українці бачать перспективи

В якому бізнесі себе бачать українці. Графіка: КМІС

Опитані соціологами українці дуже зацікавленні у відкритті власного бізнесу. Серед потенційних підприємців переважають чоловіки (56,4%), а жінки складають 43,6% тих, хто планує започаткувати власний бізнес.

Переважна більшість потенційних підприємців хотіли б започаткувати свій бізнес у секторах, які безпосередньо взаємодіють зі споживачами і задовольняють їхні повсякденні потреби, а саме у сфері роздрібної торгівлі (29,1%) або сфері надання побутових послуг (21,4%).

Значна частина також вказала на сільське, лісове чи рибне господарство (17,7%), виробництво товарів, зокрема продуктів харчування, одягу та меблів (14,0%). Власну справу у сфері мистецтва і творчості хотіли б започаткувати 10,7%, в ІТ-секторі – 9,7%, ресторанному бізнесі – 9,1%.