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У половины украинцев в прифронтовых областях проблемы с работой — социологи провели исследование

8 августа 2024 04:13
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Более 50% опрошенных украинцев испытывают проблемы с трудоустройством из-за отсутствия вакансий
Мужчина перед доской с вакансиями. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) выяснили, что большая часть украинцев на прифронтовых или уже освобожденных территориях испытывают проблемы с трудоустройством. Все из-за отсутствия соответствующих вакансий, отметили респонденты опроса.

Данные исследования КМИС опубликовал 7 августа, в среду на своем сайте.

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Опрос проводился с 31 мая по 10 июня 2024 методом телефонного интервью (CATI) в восьми областях (Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской). Всего в рамках исследования было проведено 2001 интервью, около 250 респондентов в каждой из областей.

У половины украинцев в прифронтовых областях проблемы с работой - социологи провели исследование - фото 1
Статистика по ситуации с трудоустройством в разных областях Украины. Графика: КМИС

Согласно опросу, жители Херсонской области чаще, чем в других областях, отмечали сложности с трудоустройством или возможностями для предпринимательской деятельности. В этой области 83,9% респондентов ответили, что в их местности тяжело
или очень тяжело найти новую работу, 73,2% видят трудности в ведении предпринимательской деятельности.

В этом аспекте ситуация лучше в Днепропетровской и Одесской
областях. В Днепропетровской области 57,2% указали, что в их местности сложно найти новую работу, а в Одесской области
трудности с трудоустройством заметили 57,7%.

Но в этих областях местные жители чаще других жаловались на случаи нарушений, в частности, теневой зарплаты и давления на предпринимателей — 25,6% и 23,0% соответственно.

В какой отрасли бизнеса украинцы видят перспективы

У половины украинцев в прифронтовых областях проблемы с работой - социологи провели исследование - фото 2
В каком бизнесе себя видят украинцы. Графика: КМИС

Опрошенные социологами украинцы очень заинтересованы в открытии собственного бизнеса. Среди потенциальных предпринимателей преобладают мужчины (56,4%), а женщины составляют 43,6% тех, кто планирует начать собственный бизнес.

Подавляющее большинство потенциальных предпринимателей хотели бы начать свой бизнес в секторах, непосредственно взаимодействующих с потребителями и удовлетворяющих их повседневные потребности, а именно в сфере розничной торговли (29,1%) или сфере предоставления бытовых услуг (21,4%).

Значительная часть также указала сельское, лесное или рыбное хозяйство (17,7%), производство товаров, в частности продуктов питания, одежды и мебели (14,0%). Собственное дело в сфере искусства и творчества хотели бы завести 10,7%, в ИТ-секторе – 9,7%, ресторанном бизнесе – 9,1%.

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