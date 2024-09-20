У Пентагоні запевнили, що решта 5,8 млрд доларів використають на допомогу Україні

Голова Пентагону Ллойд Остін. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки планують продовжити виділення всіх залишкових коштів на військову підтримку України після завершення фінансового року у вересні. Речниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що йдеться про суму в розмірі 5,8 мільярдів доларів.

Про це пише Укрінформ у п'ятницю, 20 вересня.

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"Ми дійсно плануємо використати суму, виділену в межах повноважень для України", — сказала Сінгх.

Вона розповіла, що наразі невикористаними залишилися 5,8 мільярдів доларів для України в межах президентських повноважень Джо Байдена. Однак Пентагон зараз не може надавати військову допомогу, бо не має чим відновити запаси для власної боєготовності.

За словами речниці, протягом тривалого часу міноборони США не могло поповнити свої запаси, поки Конгрес ухвалював масштабний пакет допомоги Україні. Сінгх додала, що у Конгресі зберігається двопартійна згода стосовно забезпечення підтримки для України.