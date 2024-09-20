В Пентагоне заверили, что остальные 5,8 млрд долларов используют в помощь Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин. Фото: Reuters

В США планируют продолжить выделение всех остаточных средств на военную поддержку Украины после завершения финансового года в сентябре. Спикер Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что речь идет о сумме в размере 5,8 миллиарда долларов.

Об этом пишет Укринформ в пятницу, 20 сентября.

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"Мы действительно планируем использовать сумму, выделенную в пределах полномочий для Украины", — сказала Сингх.

Она рассказала, что в настоящее время неиспользованными остались 5,8 миллиарда долларов для Украины в рамках президентских полномочий Джо Байдена. Однако Пентагон сейчас не может оказывать военную помощь, потому что нечем восстановить запасы для собственной боеготовности.

По словам спикера, в течение длительного времени минобороны США не могло пополнить свои запасы, пока Конгресс принимал масштабный пакет помощи Украине. Сингх добавила, что в Конгрессе сохраняется двухпартийное согласие по обеспечению поддержки для Украины.