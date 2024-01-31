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У Пентагоні прокоментували передання Україні високоточних бомб

31 січня 2024 03:26
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Пентагоні прокоментували передання Україні високоточних бомб
Високоточна бомба. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Сполучених штатах підтвердили намір передати Україні бомби малого діаметра наземного запуску (GLSDB). Утім, у Міністерстві не назвали терміни передання Києву цих озброєнь.

Про це заявив речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер під час брифінгу у Пентагоні.

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За словами Райдера, з міркувань безпеки у Пентагоні не будуть озвучувати конкретні терміни передачі цих озброєнь.

"Стосовно бомб малого діаметра - як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну GLSDB в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)", — сказав він.

Йдеться про бомби малого ддіаметра наземного запуску. Вони розроблені компанією Boeing спільно зі шведською SAAB у 2019 році.

"Ми залишимо Україні право повідомляти про будь-які поставки", — зазначив речник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, у Пентагоні успішно випробували нову високоточну бомбу великої дальності для України. За словами американського чиновника, вона приїде на фронт вже в середу, 31 січня. 

США
зброя
Пентагон
бомба

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