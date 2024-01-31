У Пентагоні прокоментували передання Україні високоточних бомб
У Сполучених штатах підтвердили намір передати Україні бомби малого діаметра наземного запуску (GLSDB). Утім, у Міністерстві не назвали терміни передання Києву цих озброєнь.
Про це заявив речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер під час брифінгу у Пентагоні.
Бомби малого діаметра для України
За словами Райдера, з міркувань безпеки у Пентагоні не будуть озвучувати конкретні терміни передачі цих озброєнь.
"Стосовно бомб малого діаметра - як ми заявили ще минулого року, ми забезпечимо Україну GLSDB в межах наших зусиль, які фінансуються Ініціативою сприяння безпеці України (USAI)", — сказав він.
Йдеться про бомби малого ддіаметра наземного запуску. Вони розроблені компанією Boeing спільно зі шведською SAAB у 2019 році.
"Ми залишимо Україні право повідомляти про будь-які поставки", — зазначив речник американського оборонного відомства.
Нагадаємо, у Пентагоні успішно випробували нову високоточну бомбу великої дальності для України. За словами американського чиновника, вона приїде на фронт вже в середу, 31 січня.
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