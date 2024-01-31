В Пентагоне прокомментировали передачу Украине высокоточных бомб

Высокоточная бомба. Фото: Reuters

В США подтвердили намерение передать Украине бомбы малого диаметра наземного запуска (GLSDB). Впрочем, в Министерстве не назвали сроки передачи Киеву этих вооружений.

Об этом заявил спикер Минобороны США, генерал Патрик Райдер во время брифинга в Пентагоне.

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По словам Райдера, из соображений безопасности в Пентагоне не будут озвучиваться конкретные сроки передачи этих вооружений.

"Что касается бомб малого диаметра — как мы заявили еще в прошлом году, мы обеспечим Украину GLSDB в рамках наших усилий, финансируемых Инициативой содействия безопасности Украины (USAI)", — сказал он.

Речь идет о бомбах малого диаметра наземного запуска. Они разработаны компанией Boeing совместно со шведской SAAB в 2019 году.

"Мы оставим Украине право сообщать о любых поставках", — отметил представитель американского оборонного ведомства.

Напомним, в Пентагоне успешно опробовали новую высокоточную бомбу большой дальности для Украины. По словам американского чиновника, он приедет на фронт уже в среду, 31 января.