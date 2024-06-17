У Німеччині заявили про вилучення рекордної партії кокаїну на 2,6 млрд євро

Наркотики серед коробок з бананами. Фото ілюстративне: customs.gov.ua

У прокуратурі німецького Дюссельдорфа заявили про вилучення рекордної для країни партії кокаїну. Загальна вартість наркотичної контрабанди перевищила 2,5 млрд євро.

Про це у понеділок, 17 червня, повідомило інформагентство АР.

Читайте також:

Де знайшли наркотики

За даними німецьких правоохоронців, всього вилучили 35,5 метричних тонн кокаїну, з них 25 тонн — у порту Гамбурга, 8 тонн — у нідерландському порту Роттердам і майже 3 тонни — в Колумбії. Наркотики заховали в контейнеровозах серед овочів та фруктів.

Як заявили правоохоронці Дюссельдорфа, операція відбулась ще минулого року. Перевезення контрабанди організував підприємець із Німеччини, який для цього створив 100 офшорних компаній.

Сімох підозрюваних у цій справі заарештували нещодавно. Серед них — громадяни Німеччини, Азербайджану, Болгарії, Марокко, Туреччини та України.

"Зокрема, підозрювані звинувачуються в організації перевезення 10 морських контейнерів з великою кількістю кокаїну з Латинської Америки до Європи в період з квітня по вересень 2023 року разом з іншими поки що невідомими спільниками, які, ймовірно, проживають в Туреччині, через підставні компанії, створені для цієї мети", — повідомила прокуратура Дюссельдорфа.

Нагадаємо, у Києві затримали групу наркоторговців. Один з фігурантів займався вирощуванням рослин конопель, а двоє його спільників — виготовленням психотропів.

Раніше у Львівській області правоохоронці затримали наркодиллера, який торгував забороненими речовинами у великих об'ємах.