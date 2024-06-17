В Германии заявили об изъятии рекордной партии кокаина на 2,6 млрд евро

Наркотики среди коробок с бананами. Фото иллюстративное: customs.gov.ua

В прокуратуре немецкого Дюссельдорфа заявили об изъятии рекордной для страны партии кокаина. Общая стоимость наркотической контрабанды превысила 2,5 млрд евро.

Об этом в понедельник, 17 июня, сообщило информагентство АР.

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По данным немецких стражей порядка, всего изъяли 35,5 метрических тонн кокаина, из них 25 тонн — в порту Гамбурга, 8 тонн — в нидерландском порту Роттердам и почти 3 тонны — в Колумбии. Наркотики были спрятаны в контейнеровозе среди овощей и фруктов.

Как заявили правоохранители Дюссельдорфа, операция прошла еще в прошлом году. Перевозку контрабанды организовал предприниматель из Германии, создавший для этого 100 оффшорных компаний.

Семерых подозреваемых по этому делу арестовали недавно. Среди них — граждане Германии, Азербайджана, Болгарии, Марокко, Турции и Украины.

"В частности, подозреваемые обвиняются в организации перевозки 10 морских контейнеров с большим количеством кокаина из Латинской Америки в Европу в период с апреля по сентябрь 2023 года вместе с другими пока неизвестными сообщниками, которые, вероятно, проживают в Турции, через подставные компании, созданные для этой цели", — сообщила прокуратура Дюссельдорфа.

Напомним, в Киеве задержали группу наркоторговцев. Один из фигурантов занимался выращиванием конопли, а двое его подельников — изготовлением психотропов.

Ранее во Львовской области правоохранители задержали наркодиллера, торговавшего запрещенными веществами в больших объемах.