У Німеччині виявили 161 викрадену Росією українську дитину — деталі від Нацполіції

Викрадені українські діти повертаються додому. Фото ілюстративне: RFL/RL

Українським правоохоронцям у співпраці з німецькими колегами вдалося встановити на території ФРН 161 українську дитину, викрадену Росією. Про це сказав Голова Національної поліції України Іван Вигівський під час зустрічі в Берліні з президентом Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини Гольгером Мюнхом.

Про це повідомляє Національна поліція України у середу, 17 квітня.

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Зустріч відбулась на полях Європейського поліцейського конгресу, участь у якому бере українська делегація.

"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів Російської Федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі", — заявив Вигівський.

Скриншот із Facebook-сторінки Нацполіції України

Також на зустрічі говорилось про проблеми всіх воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками на території України і задокументованих Нацполіцією України. Керівництво української поліції розраховує на допомогу партнерів у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності як в українських судах, так і в судах інших країн, а військово-політичне керівництво — у Міжнародному кримінальному суді та Спеціальних трибуналах.

"Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу", — наголосив Вигівський.

Він заявив про плідну співпрацю з німецькими колегами щодо документування і збору доказів. Сторони обговорили підтримку з боку європейських партнерів у питанні внесення до Шенгенської інформаційної системи (SIS) відомостей щодо російських воєнних злочинців.

"Можливо, саме правоохоронні органи Німеччини будуть готові сприяти Україні у реалізації цих дій, та внести інформацію щодо цих осіб до Шенгенської інформаційної системи. Внесення інформації в SIS у подальшому може сприяти обмеженню їхнього пересування та перебування у країнах Шенгенської зони, оскільки ці особи можуть становити загрозу для національної безпеки країн ЄС та Шенгенської зони", — додав очільник Нацполіції України.

Вигівський також звернув увагу на такий інструмент гібридної війни як організована злочинність, в т. ч. "злодії в законі", який використовує Росія як в Україні, так і в Німеччині. Голова Нацполіції визнав, що збільшення кількості українських громадян у Німеччині призвело до збільшення і фактів участі окремих осіб у протиправній діяльності, зокрема, нелегальному переправленню мігрантів.

"Ми зацікавлені в тому, щоб спільними зусиллями зменшити ризики у цій сфері", — заявив Вигівський.

Німеччина під час війни передала лише Національній поліції України вкрай необхідне оснащення та матеріали на загальну суму майже 15 млн євро, — в першу чергу, для потреб підрозділів вибухотехнічних та криміналістичних підрозділів.

Нагадаємо, що нещодавно викрадених окупантами дітей з Херсонщини повернули в Україну.

Також ми повідомляли, що СБУ повідомила про підозру двом соратницям російського президента Володимира Путіна, які депортували українських дітей до Москви.