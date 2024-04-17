В Германии обнаружили 161 похищенного Россией украинского ребенка — детали от Нацполиции

Выкраденные украинские дети возвращаются домой. Фото иллюстративный: RFL/RL

Украинским правоохранителям в сотрудничестве с немецкими коллегами удалось установить на территории ФРГ 161 украинского ребенка, похищенного Россией. Об этом сказал председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский во время встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в среду, 17 апреля.

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Встреча состоялась на полях Европейского полицейского конгресса, в котором принимает участие украинская делегация.

"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, разыскиваемого как принудительно перемещенного на временно оккупированные территории или депортированного в РФ и Белоруссию", — заявил Выговский.

Скриншот с Facebook-страницы Нацполиции Украины

Также на встрече говорилось о проблемах всех военных преступлений, совершенных российскими захватчиками на территории Украины и задокументированных Нацполицией Украины. Руководство украинской полиции рассчитывает на помощь партнеров в привлечении российских военных преступников к ответственности как в украинских судах, так и в судах других стран, а военно-политическое руководство в Международном уголовном суде и Специальных трибуналах.

"Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола", — подчеркнул Выговский.

Он заявил о плодотворном сотрудничестве с немецкими коллегами по документированию и сбору доказательств. Стороны обсудили поддержку со стороны европейских партнеров в вопросе внесения в Шенгенскую информационную систему (SIS) сведений о российских военных преступниках.

"Возможно, именно правоохранительные органы Германии будут готовы содействовать Украине в реализации этих действий, и внести информацию по этим лицам в Шенгенскую информационную систему. Внесение информации в SIS в дальнейшем может способствовать ограничению их передвижения и пребывания в странах Шенгенской зоны, поскольку эти лица могут составлять угрозу национальной безопасности стран ЕС и Шенгенской зоны", — добавил глава Нацполиции Украины.

Выговский также обратил внимание на такой инструмент гибридной войны как организованная преступность, в т. ч. "воры в законе", который использует Россия как в Украине, так и в Германии. Глава Нацполиции признал, что увеличение количества украинских граждан в Германии привело к увеличению и фактам участия отдельных лиц в противоправной деятельности, в частности, нелегальной переправке мигрантов.

"Мы заинтересованы в том, чтобы совместными усилиями уменьшить риски в этой сфере", — заявил Выговский.

Германия во время войны передала Национальной полиции Украины крайне необходимое оснащение и материалы на общую сумму почти 15 млн евро, в первую очередь для нужд подразделений взрывотехнических и криминалистических подразделений.

Напомним, что недавно похищенных оккупантами детей из Херсона вернули в Украину.

Также мы сообщали, что СБУ сообщила о подозрении двум соратницам российского президента Владимира Путина, депортировавшим украинских детей в Москву.