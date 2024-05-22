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У Німеччині стартував транспортний саміт, участь в якому взяла Україна

22 травня 2024 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Німеччині 22 травня стартував транспортний саміт за участі України
Транспортний саміт у Німеччині. Фото: summit.itf-oecd.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У місті Лейпциг, Німеччина, стартував глобальний транспортний саміт. У ньому взяли участь близько 50 міністрів транспорту з усього світу, зокрема й з України.

Про це йдеться на сайті транспортного саміту.

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Відомо, що саміт триватиме з 22 по 24 травня. Приблизно 50 міністрів та делегатів із понад 80 країн зібралися на конференцію, присвячену темі "Зелений транспорт під час кризи". Організатори повідомили, що учасники будуть обговорювати шляхи прискорення заходів з клімату в контексті війни, природних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Серед тем обговорюватиметься також роль штучного інтелекту у майбутній мобільності.

У рамках саміту відбудуться круглі столи на рівні міністрів з чотирьох тем:

  • Україна;
  • зміна клімату;
  • інклюзивний транспорт;
  • стійкість ланцюга постачань тощо.

Цього року головує Литва. Міністр транспорту та зв'язку країни Марюс Скуодіс заявляв про підтримку України та відбудову її транспортної мережі.

Хто представляє Україну

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач повідомив у соцмережі X, що цього року він їде на Форум ITF у Лейпциг.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач
Сергій Деркач. Фото: x.com/SerhiyDerkach

"Попереду три дні активної роботи з міжнародними партнерами. У центрі уваги — відновлення України та розвиток транспортного сполучення", — написав він.

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Допис Деркача. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що майбутнім майданчиком для безпекових угод має стати червневий Саміт миру, що пройде у Швейцарії. Він зазначив, що західні партнери не "підштовхують" Україну до мирних переговорів з Росією. 

Також президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не брати участь у Глобальному саміті миру щодо України. Бразильський лідер пояснив це тим, що до заходу не залучені "обидві сторони конфлікту". 

Німеччина
Литва
транспорт
Україна
саміт

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