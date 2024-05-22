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В Германии стартовал транспортный саммит, участие в котором приняла Украина

22 мая 2024 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Германии 22 мая стартовал транспортный саммит с участием Украины
Транспортный саммит в Германии. Фото: summit.itf-oecd.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В городе Лейпциг, Германия, стартовал глобальный транспортный саммит. В нем приняли участие около 50 министров транспорта со всего мира, в том числе и из Украины.

Об этом говорится на сайте транспортного саммита.

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Известно, что саммит продлится с 22 по 24 мая. Около 50 министров и делегатов из более чем 80 стран собрались на конференцию, посвященную теме "Зеленый транспорт во время кризиса". Организаторы сообщили, что участники будут обсуждать пути ускорения мер по климату в контексте войны, природных катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Среди тем будет обсуждаться также роль искусственного интеллекта в будущей мобильности.

В рамках саммита состоятся круглые столы на уровне министров по четырем темам:

  • Украина;
  • изменение климата;
  • инклюзивный транспорт;
  • устойчивость цепи поставок и т.д.

В этом году председательствует Литва. Министр транспорта и связи страны Марюс Скуодис заявлял о поддержке Украины и восстановлении ее транспортной сети.

Кто представляет Украину

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщил в соцсети X, что в этом году он едет на Форум ITF в Лейпциг.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач
Сергей Деркач. Фото: x.com/SerhiyDerkach

"Впереди три дня активной работы с международными партнерами. В центре внимания — восстановление Украины и развитие транспортного сообщения", — написал он.

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Пост Деркача. Фото: скриншот

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящей площадкой для сделок безопасности должен стать июньский Саммит мира, который пройдет в Швейцарии. Он отметил, что западные партнеры не "подталкивают" Украину к мирным переговорам с Россией.

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил не участвовать в Глобальном саммите мира по Украине. Бразильский лидер объяснил это тем, что к мероприятию не привлечены "обе стороны конфликта".

Германия
Литва
транспорт
Украина
саммит

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