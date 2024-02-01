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У Німеччині стартував експеримент з чотириденним робочим тижнем

1 лютого 2024 13:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Німеччині стартував експеримент з чотириденним робочим тижнем
Люди сидять в кафе. Ілюстративне фото: sortiraparis
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Німеччині вирішили провести експеримент із чотириденним робочим тижнем. Він стартував сьогодні, 1 лютого та триватиме шість місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Метою такого експерименту є перевірка на практиці твердження профспілок, що додатковий вихідний зробить працівників здоровішим, щасливішим та продуктивнішим.

Відомо, що в експерименті беруть участь 45 компаній — їхні співробітники працюватимуть чотири дні на тиждень зі збереженням зарплати.

Водночас таке рішення розглядають як один зі способів розв'язати проблеми, викликані гострою нестачею кваліфікованої робочої сили. Оскільки чинник дефіциту фахівців часто використовують профспілки, аби вимагати підвищення зарплати для працівників.

Наприклад, профспілка будівельників вимагає підвищення зарплати на понад 20% для 930 тис. робітників. На думку економістів, це може спричинити стрибок інфляції в країні.

Так, попередні експерименти зі скороченим робочим тижнем у США та Канаді показали, що у співробітників покращилося фізичне та психічне здоров'я та знизився рівень вигорання.

Нагадаємо, що в іспанській Валенсії впродовж місяця тестували чотириденний робочий тиждень. В результаті дослідники та міська влада з'ясувала, що такий підхід є корисним для міста.

Також ми писали, що останнім часом Німеччина набирає дедалі більше популярності серед українських біженців. А все тому, що умови в країні стають дедалі привабливішими. 

Німеччина
робота
працівники
ринок праці

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