В Германии стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Люди сидят в кафе. Иллюстративное фото: saliraparis

В Германии решили провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Он стартовал сегодня, 1 февраля и продлится шесть месяцев.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Целью такого эксперимента является проверка на практике утверждения профсоюзов, что дополнительный выходной сделает работников здоровее, счастливее и продуктивнее.

Известно, что в эксперименте принимают участие 45 компаний — их сотрудники будут работать четыре дня в неделю с сохранением зарплаты.

В то же время такое решение рассматривается как один из способов решить проблемы, вызванные острой нехваткой квалифицированной рабочей силы. Поскольку фактор дефицита специалистов часто используют профсоюзы, чтобы потребовать повышения зарплаты работникам.

К примеру, профсоюз строителей требует повышения зарплаты более чем на 20% для 930 тыс. рабочих. По мнению экономистов, это может повлечь за собой скачок инфляции в стране.

Так, предварительные эксперименты по сокращенной рабочей неделе в США и Канаде показали, что у сотрудников улучшилось физическое и психическое здоровье и снизился уровень выгорания.

Напомним, что в испанской Валенсии в течение месяца тестировали четырехдневную рабочую неделю. В результате исследователи и городские власти выяснили, что такой подход полезен для города.

Также мы писали, что в последнее время Германия набирает все большую популярность среди украинских беженцев. А все потому, что условия в стране становятся все более привлекательными.