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У Німеччині спалахнув скандал через допомогу Україні

10 квітня 2024 10:53
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Козюк Тетяна
редактор
У Німеччині спалахнув скандал через допомогу Україні
Депутати Бундестагу. Фото: bundestag.de
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Німеччині спалахнув скандал через 30 народних депутатів, які закликали припинити допомогу Україні. До політиків також приєдналися правоекстремісти, які попросили уряд вирішити війну мирним шляхом. 

Про це повідомляє видання Spiegel.

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Зазначається, що лист з мотивацією "слугувати миру" підписали 32 особи. Вони, зокрема, закликали канцлера Олафа Шольца і президентку Бундестагу Бербель Бас взяти на себе відповідальність за вирішення збройного конфлікту в Україні шляхом мирних перемовин, а не продовжувати постачати зброю. 

Політики пояснили своє звернення тим, що бояться подальшої ескалації війни. Вважають, що Німеччина зі свого боку має зробити усе можливе, щоб вирішити це питання дипломатичними методами та просувати ідею "мирного співіснування між народами". 

Відомо, що лист не підписали представники лише однієї партії "Зелених". Свої підписи під ним залишили місцеві депутати партій ХДС, СДПН, "Вільних демократів", "Лівих", правопопулістів "АдН" та скандальної праворадикальної "Дім". 

Нагадаємо, німецька оборонна компанія Rheinmetall передасть Україні ще 20 бойових броньованих машин піхоти Marder. Як відомо, таке доручення підприємство отримало від уряду Німеччини. 

Також Німеччина приєднається до чеської ініціативи щодо постачання Україні снарядів.

Німеччина
війна
скандал
фінансова допомога
військова допомога
гуманітарна допомога
війна в Україні

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