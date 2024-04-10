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В Германии разразился скандал из-за помощи Украине

10 апреля 2024 10:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Германии разразился скандал из-за помощи Украине
Депутаты Бундестага. Фото: bundestag.de
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Германии разразился скандал из-за 30 народных депутатов, призывавших прекратить помощь Украине. К политикам также присоединились правоэкстремисты, которые  попросили правительство решить войну мирным путем.

Об этом сообщает издание Spiegel

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Отмечается, что письмо с мотивацией "служить миру" подписали 32 человека. Они, в частности, призвали канцлера Олафа Шольца и президента Бундестага Бербель Бас взять на себя ответственность за разрешение вооруженного конфликта в Украине путем мирных переговоров, а не продолжать поставлять оружие.

Политики объяснили свое обращение тем, что опасаются дальнейшей эскалации войны. Считается, что Германия со своей стороны должна сделать все возможное, чтобы решить этот вопрос дипломатическими методами и продвигать идею "мирного сосуществования между народами".

Известно, что письмо не подписали представители только одной партии "Зеленых". Свои подписи под ним оставили местные депутаты партий ХДС, СДПГ, "Свободных демократов", "Левых", правопопулистов "АдН" и скандальной праворадикальной "Дом".

Напомним, немецкая оборонная компания Rheinmetall передаст Украине еще 20 боевых бронированных машин пехоты Marder. Как известно, такое поручение предприятие получило от правительства Германии.

Также Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов.

Германия
война
скандал
финансовая помощь
военная помощь
гуманитарная помощь
война в Украине

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