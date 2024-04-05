У Німеччині серед споживачів набирає популярність сир з живими кліщами

Сир з кліщами Milbenkäse. Фото: Wikimedia Commons

У Німеччині все частіше люди звертають увагу на рідкісний сир Milbenkäse з живими кліщами. Для приготування його потрібно помістити у дерев'яний ящик і покрити товстим шаром кліщів, які виділяють травний сік, що спричиняє дозрівання сиру.

Про це повідомляє odditycentral.

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Як готують рідкісний сир

Щоб зробити цей особливий сир, сировари починають із додавання приправ невеликих кульок кварку, солі, кмину та квітів бузини. Потім все поміщають у великі дерев’яні ящики і покривають товстим шаром живих кліщів. Зберігатись в таких умовах продукт може від трьох місяців до одного року.

Зазначається, що фермент у травному соку, який виділяють кліщі, спричиняє дозрівання сиру, надаючи йому сильний, неприємний запах аміаку, а також горіховий смак із пікантним присмаком. Цікаво, що люди споживають не лише сир, а й шкірку, створену кліщами.

"Кліщів Tyrophagus casei, які роблять свою "магію" на сирі Milbenkäse, регулярно підгодовують житнім борошном протягом усього процесу дозрівання, оскільки в іншому випадку вони з’їли б цілий шматок сиру, замість того, щоб відкусити шкірку та висушити його. Приблизно через місяць шкірка починає жовтіти, а через три місяці стає вже коричневою", — йдеться у матеріалі.

Чим корисний сир

Кажуть, що сир Milbenkäse дуже корисний для травлення, а дехто стверджує, що вплив сирних кліщів може полегшити алергічні реакції, спровоковані пиловими кліщами. Однак, згідно з деякими джерелами, тривалий вплив сирних кліщів у великій кількості насправді може викликати легку алергічну реакцію. Крім того, багато людей просто не можуть їсти шматочок сиру, заражений крихітними живими павукоподібними.

Проте з квітня 2013 року сир Mimolette заборонений до імпорту в США як "непридатний до вживання", оскільки було встановлено, що даний сорт може викликати алергію, позаяк кількість кліщів на ньому перевищує допустиму норму в Америці.

Також зробити цей сир може не кожен, для цього потрібно мати дозвіл місцевого управління з безпеки харчових продуктів.

Нагадаємо, нещодавно писали, кому не можна їсти кисломолочний сир. Насамперед це стосується людей з непереносимістю лактози або алергією на молочні продукти. Також він може бути протипоказаний для людей із різними захворюваннями.

Крім того, ми повідомляли про дієві ознаки, як перевірити, що сир свіжий.