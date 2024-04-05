У Німеччині серед споживачів набирає популярність сир з живими кліщами
У Німеччині все частіше люди звертають увагу на рідкісний сир Milbenkäse з живими кліщами. Для приготування його потрібно помістити у дерев'яний ящик і покрити товстим шаром кліщів, які виділяють травний сік, що спричиняє дозрівання сиру.
Про це повідомляє odditycentral.
Як готують рідкісний сир
Щоб зробити цей особливий сир, сировари починають із додавання приправ невеликих кульок кварку, солі, кмину та квітів бузини. Потім все поміщають у великі дерев’яні ящики і покривають товстим шаром живих кліщів. Зберігатись в таких умовах продукт може від трьох місяців до одного року.
Зазначається, що фермент у травному соку, який виділяють кліщі, спричиняє дозрівання сиру, надаючи йому сильний, неприємний запах аміаку, а також горіховий смак із пікантним присмаком. Цікаво, що люди споживають не лише сир, а й шкірку, створену кліщами.
"Кліщів Tyrophagus casei, які роблять свою "магію" на сирі Milbenkäse, регулярно підгодовують житнім борошном протягом усього процесу дозрівання, оскільки в іншому випадку вони з’їли б цілий шматок сиру, замість того, щоб відкусити шкірку та висушити його. Приблизно через місяць шкірка починає жовтіти, а через три місяці стає вже коричневою", — йдеться у матеріалі.
Чим корисний сир
Кажуть, що сир Milbenkäse дуже корисний для травлення, а дехто стверджує, що вплив сирних кліщів може полегшити алергічні реакції, спровоковані пиловими кліщами. Однак, згідно з деякими джерелами, тривалий вплив сирних кліщів у великій кількості насправді може викликати легку алергічну реакцію. Крім того, багато людей просто не можуть їсти шматочок сиру, заражений крихітними живими павукоподібними.
Проте з квітня 2013 року сир Mimolette заборонений до імпорту в США як "непридатний до вживання", оскільки було встановлено, що даний сорт може викликати алергію, позаяк кількість кліщів на ньому перевищує допустиму норму в Америці.
Також зробити цей сир може не кожен, для цього потрібно мати дозвіл місцевого управління з безпеки харчових продуктів.
Нагадаємо, нещодавно писали, кому не можна їсти кисломолочний сир. Насамперед це стосується людей з непереносимістю лактози або алергією на молочні продукти. Також він може бути протипоказаний для людей із різними захворюваннями.
Крім того, ми повідомляли про дієві ознаки, як перевірити, що сир свіжий.
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