В Германии среди потребителей набирает популярность сыр с живыми клещами

Сыр с клещами Milbenkäse. Фото: Wikimedia Commons

В Германии все чаще люди обращают внимание на редкий сыр Milbenkäse с живыми клещами. Для приготовления его нужно поместить в деревянный ящик и покрыть толстым слоем клещей, выделяющих пищеварительный сок, что приводит к созреванию сыра.

Об этом сообщает odditycentral.

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Как готовят редкий сыр

Чтобы сделать этот особый сыр, сыровары начинают с добавления приправ небольших шаров кварка, соли, тмина и бузинных цветов. Затем все помещают в большие деревянные ящики и покрывают толстым слоем живых клещей. Сохраняться в таких условиях продукт может от трех месяцев до одного года.

Отмечается, что фермент в пищеварительном соке, который выделяют клещи, приводит к созреванию сыра, придавая ему сильный, неприятный запах аммиака, а также ореховый вкус с пикантным привкусом. Интересно, что люди потребляют не только сыр, но и кожуру, созданную клещами.

"Клещей Tyrophagus casei, которые делают свою "магию" на сыре Milbenkäse, регулярно подкармливают ржаной мукой на протяжении всего процесса созревания, поскольку в противном случае они съели бы целый кусок сыра, вместо того чтобы откусить кожуру и высушить ее. Приблизительно через месяц кожура начинает желтеть, а через три месяца становится уже коричневой", — говорится в материале.

Чем полезен сыр

Говорят, что сыр Milbenkäse очень полезен для пищеварения, а некоторые утверждают, что влияние сырных клещей может облегчить аллергические реакции, спровоцированные пылевыми клещами. Однако, согласно некоторым источникам, длительное влияние творожных клещей в большом количестве на самом деле может вызвать легкую аллергическую реакцию. Кроме того, многие люди просто не могут есть кусочек сыра, зараженный крошечными паукообразными живыми.

Но с апреля 2013 сыр Mimolette запрещен к импорту в США как "непригодный к употреблению", поскольку было установлено, что данный сорт может вызвать аллергию, поскольку количество клещей на нем превышает допустимую норму в Америке.

Также сделать этот сыр может не каждый, для этого требуется разрешение местного управления по безопасности пищевых продуктов.

Напомним, недавно писали, кому нельзя есть кисломолочный сыр. В первую очередь это касается людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные продукты. Также он может быть противопоказан людям с различными заболеваниями.

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