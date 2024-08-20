З Німеччини депортували українську родину з дітьми, — ЗМІ

Перевірка документів. Фото ілюстративне: The Wall Street Journal

З Німеччини депортували українську родину з дітьми за відсутність необхідних для в'їзду документів. Також відкрито розслідування про незаконне проникнення і перебування на території ФРН.

Про це повідомляє видання Bild.

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У суботу на кордоні Німеччини та Польщі поблизу Франкфурта-на-Одері німецька поліція вибірково зупинила легковий автомобіль із польськими номерами. За кермом був 31-річний громадянин України з чинним закордонним паспортом.

"В автомобілі перебувала українська сім'я з семи осіб віком від 3 до 46 років. Оскільки вони не мали необхідних документів для в'їзду або перебування в Німеччині, їх доставили до поліцейського відділку", — пише видання.

Федеральна поліція розпочала попереднє провадження проти підозрюваного нелегального мігранта за незаконне переправлення іноземців. Після завершення заходів 31-річний чоловік повернувся до Польщі. Українська сім'я також була відправлена назад до Польщі.